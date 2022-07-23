Çin'de Yüksek Sıcaklıklar İçin Yeniden Sarı Alarm Verildi

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in birçok bölgesinde aşırı sıcak hava dalgaları etkisini sürdürürken Ulusal Meteoroloji Merkezi Cumartesi günü yüksek sıcaklıklara karşı yeniden sarı alarm verdi. Çin'in ulusal gözlemevi olan merkezden yapılan açıklamaya göre Cumartesi gündüz saatlerinde İç Moğolistan, Xinjiang, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Guizhou, Guangdong ve Guangxi'nin çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların 35 santigrat dereceyi aşması bekleniyor. Merkez; Xinjiang, Zhejiang ve Fujian'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkabileceğini bildirdi. Öğleden sonra sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dış mekan faaliyetlerinden kaçınılmasını tavsiye eden merkez, yüksek sıcaklıklara maruz kalan ya da dışarıda uzun süre çalışması gereken kişilerin gerekli korunma önlemlerini almalarını önerdi. Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

Xinhua / Güncel