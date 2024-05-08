Çin'de Ulusal Mali Düzenleme İdaresi Yetkilisi Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

Çin'de geçen yıl kurulan Ulusal Mali Düzenleme İdaresinin yetkilisi Rın Çunşıng hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Rın'ın "parti disiplini ve kanunlarını ciddi şekilde ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı. Ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunlarını ihlal" ifadesi, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) 14. Genel Kurulunda kabul edilen "devlet teşkilatında reform planı" kapsamında oluşturulan Merkezi Finans Komisyonuna bağlı Ulusal Mali Düzenleme İdaresinin kuruluşunda yer alan Rın, kurumun Şikayet Arabuluculuk Merkezi hazırlık ekibinin liderliğini yürütmüştü.

Sigortacılık sektöründen gelen 55 yaşındaki Rın, 2019-2021 yıllarında devlete ait Çin Sigorta Yatırım Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri olarak görev yapmıştı.

Rın, 2021-2023 yıllarında ise sigorta hizmet platformu Şanghay Sigorta Borsasının (SHIE) başında bulunmuştu.

Çin'de bu yıl finans sektöründe 20'den fazla üst düzey yetkili, yolsuzluk soruşturmalarına konu oldu.