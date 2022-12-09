Çin'de Tüfe Kasım Ayında Yüzde 1,6 Arttı

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Cuma günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin ana enflasyon göstergesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında geçen seneye kıyasla yüzde 1,6 arttı.

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı bulunan Nanning'deki bir markette alışveriş yapan insanlar, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Cuma günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin ana enflasyon göstergesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında geçen seneye kıyasla yüzde 1,6 arttı.

NBS'nin kıdemli istatistikçilerinden Dong Lijuan, aylık bazda TÜFE'nin Kovid-19 salgınlarının yerel bir şekilde görülmesi ve mevsimsellikten etkilenerek yüzde 0,2 düştüğünü belirtti.

Verilere göre, gıda fiyatları Ekim ayındaki yüzde 0,1'lik artışı tersine çevirerek aylık bazda yüzde 0,8 düştü ve aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,14 yüzde puan aşağı çekti.

Spesifik olarak ele alındığında, Çin'de temel gıda maddelerinden biri olan domuz eti fiyatı, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü. Dong, yetkililerin son aylarda merkezi rezervlerden domuz etini piyasaya sunduğunu ve domuz üretiminin artmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan domuz eti fiyatları geçen seneye göre yüzde 34,4 arttı, artış hızı bir önceki aya kıyaslaysa 17,4 puan azaldı.

Gıda dışı fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde 1,1 arttı, Ekim ayına göre değişmedi. Benzin fiyatları yüzde 11,4, motorin yüzde 12,3 ve sıvılaştırılmış petrol gazı yüzde 4,6 arttı.

Cuma günkü veriler Çin'in fabrika kapısındaki mal maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin Kasım ayında geçen seneye göre yüzde 1,3 düştüğünü gösterdi.