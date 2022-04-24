Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı - Haberler

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Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Çin'in suyolu yük taşımacılığı hacmi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 arttı.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Çin'in suyolu yük taşımacılığı hacmi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 arttı. Bakanlığa göre, bu dönemde suyollarında 1,93 milyar tondan fazla kargo taşındı. Bakanlık, yalnızca Mart ayında Çin'in suyolu yük taşımacılığı hacminin 683,17 milyon ton olduğunu bildirdi. Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti, ilk üç ayda yıllık bazda yüzde 25'lik büyüme bildirerek, eyalet düzeyindeki 31 bölge arasında genişlemeye öncülük ederken onu Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaleti ve ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaleti izledi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Nisan, Mart, Güncel, Haberler

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