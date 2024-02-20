Çin'de Soğuk Hava Dalgası Alarmı Yenilendi

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi sıcaklıkların düşeceği tahmininde bulunarak ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olacak soğuk hava dalgalarına karşı Pazartesi günü turuncu alarmı yeniledi. Turuncu alarm, ülkenin dört kademeli hava uyarı sistemindeki en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Çin'in orta ve doğu kesimlerinin büyük bölümünde Pazartesi'den Perşembe'ye kadar sıcaklıklar önemli ölçüde düşerken, ortalama günlük sıcaklıklar veya minimum sıcaklıklar 8 ila 12 santigrat derece azalacak.

Hunan eyaletinin güney kesimi ile Guizhou eyaletinin doğu kesiminde, sıcaklıklarda toplam 20 santigrat dereceye varan düşüşler bekleniyor.

Merkeze göre, ilgili hükümet makamlarının yaklaşan soğuk hava dalgalarına karşı acil durum planları yapması ve tarım, su ürünleri ve hayvancılık sektörlerinin ise kayıpları azaltmak için don ve dondurucu koşullara karşı proaktif şekilde ihtiyati tedbirler alması tavsiye edildi.