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Çin'de sabit varlık yatırımları ilk sekiz ayda yüzde 7,2 geriledi

Çin'de sabit varlık yatırımları ilk sekiz ayda yüzde 7,2 geriledi
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BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında düşüş sergiledi.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında düşüş sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 29,3 trilyon yuan (yaklaşık 4,33 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Emlak yatırımları hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları ilk sekiz ayda yüzde 4,2 oranında azaldı. Fikri mülkiyet ürünlerine yapılan yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2'lik artış kaydetti.

Yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artış sergiledi. Söz konusu dönemde bilgi hizmetleri sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 22,7, havacılık ve uzay aracı imalatı yatırımları yüzde 14,9, elektronik ve iletişim ekipmanları imalatı yatırımları ise yüzde 6,9 arttı.

Sektörel dağılıma bakıldığında, birincil sektördeki yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4, ikincil sektör yatırımları yüzde 2,9 ve üçüncül sektör yatırımları yüzde 9,9 oranında azaldı.

Altyapı yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4, imalat yatırımları yüzde 2,3 ve gayrimenkul geliştirme yatırımları ise yüzde 19,9 oranında düşüş gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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