Çin'de otomobil satışları martta yüzde 11,7 azaldı

Çin'de otomobil satışlarının martta yıllık bazda yüzde 11,7 azaldığı bildirildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, benzinle çalışan araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 azalırken elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli araç satışları yüzde 115,9 arttı.

Martta toplam 2,23 milyon otomobil satılırken, satışlar yıllık yüzde 11,7 azaldı. Mart ayı, bu yıl satışların geçen yıla göre azaldığı ilk ay oldu.

Üretilen otomobil sayısı da geçen yıla göre yüzde 9,1 azalarak 2,24 milyonda kaldı.

Otomotiv sanayine ev sahipliği yapan Şanghay ve Çangçun şehirlerinde karantina tedbirleri uygulanması nedeniyle Tesla, Nio ve Volkswagen gibi firmaların üretimi askıya alması bunda etkili oldu.