Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde Yolcu Trafiğinde Patlama Yaşandı

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, Çin'in ticari ulaşım ağının İşçi Bayramı tatili süresince hizmet verdiği yolcu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 162,9 artışla 270 milyonun üzerine olabileceği öngörüsünde bulundu.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Yantai kentinde bulunan Yantai Tren İstasyonu'ndaki platformda yürüyen yolcular, 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Sun Wentan/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, Çin'in ticari ulaşım ağının İşçi Bayramı tatili süresince hizmet verdiği yolcu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 162,9 artışla 270 milyonun üzerine olabileceği öngörüsünde bulundu. Bu rakam günde ortalama 54,04 milyon kişinin seyahat ettiği anlamına geliyor.

Bakanlığın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in Kovid-19 müdahale önlemlerini optimize etmesinden sonraki ilk uzun tatil olan ve Çarşamba günü sona eren 5 günlük İşçi Bayramı tatilinde ülkedeki demiryollarında, 2022 İşçi Bayramı tatiline göre yüzde 464,4 artışla günlük ortalama 18,18 milyon yolcu seyahati gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Havayoluyla günlük ortalama yolcu akışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 507,4 artışla 1,88 milyon yolcuya ulaştığı düşünülürken, karayolu ve su yoluyla gerçekleşen yolculukların sırasıyla yüzde 99,1 ve yüzde 114,2 oranında artış gösterdiği tahmin ediliyor.

Bakanlığın verilerine göre tatil boyunca otoyollardaki trafik akışının, yüzde 101,83 artışla günde yaklaşık 62,1 milyon yolcu düzeyinde olduğu öngörülüyor.