YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Çin'de Hidrojen Hibrit Güç Kaynağına Sahip İnsansız Hava Aracı Test Uçuşlarını Başarıyla Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 28 Mart 2024

1. Hidrojen hibrit enerji kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf insansız hava aracının çeşitli görüntüleri

Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA) test uçuşlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Çin'in Dalian kentinde bir araştırmacı liderliğindeki ekip tarafından bağımsız olarak geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, yüksek güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunuyor.

Uzmanlar bu güç kaynağı sisteminin insansız hava araçlarının dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini söylüyor.

"Geliştirdiğimiz yakıt hücresi bağlantı sistemi, lityum-iyon bataryaların eksikliklerini telafi etme avantajının yanı sıra uzun dayanıklılık ve hızlı yakıt ikmali avantajlarına ve aynı zamanda lityum-iyon bataryalar gibi hızlı dinamik tepkiye sahip. Bu da İHA'lar ve 'uçan arabalar' da dahil olmak üzere alçak irtifa hava araçlarının dayanıklılık gereksinimlerini karşılayabileceği anlamına geliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dalian'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İnsansız Hava Aracı Havacılık Enerji Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajlarında son durum nedir? 1 Nisan Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir? Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları! Kalkım Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Zeynep Çelik kimdir? Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli? Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları! 2024 LGS Başvuruları ne zaman? Başvurular uzatıldı mı? Başvuru nereden yapılır? Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir? İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir? 31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında? SEÇİM 2024! Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK açıklama yaptı mı? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları! İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi? 31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title