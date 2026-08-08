Çin'de elektrik talebi yazın dördüncü rekorunu kırdı

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülke genelindeki yüksek elektrik talebinin cuma günü 1,56 milyar kilovata ulaşarak bu yazın dördüncü rekorunu kırdığını bildirdi.

İdare, yeni rekorun önceki seviyenin 4,8 milyon kilovat üzerinde olduğunu belirterek elektrik tüketimindeki bu artışın yüksek sıcaklıklar ve istikrarlı ekonomik büyümeden kaynaklandığını bildirdi.

Artan elektrik talebini karşılamak amacıyla elektrik dağıtım altyapısının görece zayıf olduğu bölgelerde tesislerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları hızlandıran idare, acil durumlarda elektriğin yeniden sağlanması için hızlı müdahale mekanizması oluşturdu.

İdare ayrıca turizm merkezleri, oteller, konukevleri ve otoyol dinlenme alanlarındaki enerji arzını güçlendirirken, ülke genelindeki elektrikli araç şarj altyapısının kesintisiz çalışması için de önlemler aldı.

İdareye göre Çin'de elektrik talebi, ekonomik toparlanma, sanayideki hızlı dönüşüm ve yeni büyüme dinamiklerinin etkisiyle yıl başından bu yana güçlü seyrini koruyor.

Ekonomik açıdan önde gelen eyaletlerde elektrik tüketimi özellikle güçlü seyretti. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde temmuz ayında toplam elektrik tüketimi 100 milyar kilovatsaatin üzerine çıktı. Böylece Guangdong, tek bir ayda bu seviyeyi aşan ilk eyalet düzeyindeki bölge oldu.

Kaynak: Xinhua