Çin'de Ekinlerin Olgunlaşma Dönemi Başladı

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ay gün takvimindeki 24 güneş döneminden dokuzuncusu olan "Mangzhong" döneminin başlangıcı bu yıl 6 Haziran'a denk geldi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Kunshan şehrinin Bacheng kasabasında bir tarlada çalışan çiftçiler, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Xuzhong/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ay gün takvimindeki 24 güneş döneminden dokuzuncusu olan "Mangzhong" döneminin başlangıcı bu yıl 6 Haziran'a denk geldi. Mahsullerin olgunlaşmasını simgeleyen dönem, çiftçiler için de hummalı bir çalışma anlamına geliyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Huai'an şehrinin Dongchen köyündeki bir tarlada çalışan çiftçiler görülüyor, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Kai/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Danzhai ilçesinde bir çeltik tarlasında çalışan çiftçiler, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaohai/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Xinghua şehrinin Wangguan köyünde bir çeltik tarlasında çalışan çiftçiler görülüyor, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhou Shegen/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Anshun şehrindeki Jiulongtun köyünde bir çeltik tarlasında çalışan çiftçiler, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Xi/Xinhua)