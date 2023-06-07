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Çin'de Ekinlerin Olgunlaşma Dönemi Başladı

Çin'de Ekinlerin Olgunlaşma Dönemi Başladı

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BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ay gün takvimindeki 24 güneş döneminden dokuzuncusu olan "Mangzhong" döneminin başlangıcı bu yıl 6 Haziran'a denk geldi.

Çin'de Ekinlerin Olgunlaşma Dönemi BaşladıÇin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Kunshan şehrinin Bacheng kasabasında bir tarlada çalışan çiftçiler, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Xuzhong/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ay gün takvimindeki 24 güneş döneminden dokuzuncusu olan "Mangzhong" döneminin başlangıcı bu yıl 6 Haziran'a denk geldi. Mahsullerin olgunlaşmasını simgeleyen dönem, çiftçiler için de hummalı bir çalışma anlamına geliyor.

Çin'de Ekinlerin Olgunlaşma Dönemi BaşladıHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Huai'an şehrinin Dongchen köyündeki bir tarlada çalışan çiftçiler görülüyor, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Kai/Xinhua)

Çin'de Ekinlerin Olgunlaşma Dönemi BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Danzhai ilçesinde bir çeltik tarlasında çalışan çiftçiler, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaohai/Xinhua)

Çin'de Ekinlerin Olgunlaşma Dönemi BaşladıHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Xinghua şehrinin Wangguan köyünde bir çeltik tarlasında çalışan çiftçiler görülüyor, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhou Shegen/Xinhua)

Çin'de Ekinlerin Olgunlaşma Dönemi BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Anshun şehrindeki Jiulongtun köyünde bir çeltik tarlasında çalışan çiftçiler, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Xi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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