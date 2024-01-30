Çin'de Drone ile Buz Kırma Operasyonu

Dosya Boyutu: 80.26MB

ÇEKİM TARİHİ: 29 Ocak 2024

1. Drone kurulumundan çeşitli görüntüler

2. Drone yardımıyla buzların kırılmasından çeşitli görüntüler

Çin'in önde gelen drone üreticisi DJI tarafından geliştirilen bir drone, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde elektrik telleri üzerinde oluşan buzları kırmak için kullanıldı.

23 kilogram ağırlığındaki bir buz kırma çubuğu taşıyan DJI FlyCart 30 adlı teslimat dronu, eksi 10 santigrat derecenin altındaki hava koşullarında elektrik tellerinde oluşan buzları kırabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenzhen kentinden bildiriyor. (XHTV)