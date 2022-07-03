Çin'de Chaba Tayfunu'ndan Korunmaya Çalışan Tekneler
Xinhua - Güncel
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MAOMİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming şehrinde, rüzgardan korunmak için Bohewan Köprüsü yakınlarına sığınan balıkçı tekneleri, 2 Temmuz 2022. Çin'de bu yıl görülen üçüncü tayfun olan Chaba, Cumartesi günü öğleden sonra 15.
MAOMİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming şehrinde, rüzgardan korunmak için Bohewan Köprüsü yakınlarına sığınan balıkçı tekneleri, 2 Temmuz 2022. Çin'de bu yıl görülen üçüncü tayfun olan Chaba, Cumartesi günü öğleden sonra 15.00 civarında Maoming şehrinin kıyı bölgelerinde karaya ulaştı. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)
Xinhua / Güncel