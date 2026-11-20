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SHENZHEN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyada son yüzyılda görülmemiş değişimlerin hız kazandığı bir dönemde Çin ve Singapur arasındaki stratejik iletişimin güçlendirilmesi, dayanışma ve koordinasyonun artırılması gerektiğini söyledi.

Xi, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere ülkede bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bir araya geldi.

Xi cuma günkü görüşmede, iki ülkenin iyi dostlar olarak birbirine güvenmesi ve kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını izleme konusunda birbirini desteklemesi gerektiğini belirtti.

Çin ve Singapur arasındaki geleceğe dönük, çok yönlü ve yüksek kaliteli ortaklığın yeni zirvelere taşınması çağrısında bulunan Xi, iki tarafın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmesi gerektiğini vurguladı.

Serbest ticaret anlaşmasının 4.0 versiyonu için müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyleyen Xi, taraflara dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve yapay zeka gibi alanlarda kayda değer işbirliği sonuçlarına imza atmaları çağrısında bulundu.

Her iki ülkenin de uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunmada "ilerici bir güç" olması gerektiğini kaydeden Xi, bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumanın önemini vurguladı. Xi, Asya-Pasifik topluluğunun yanı sıra insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasında da Singapur ile birlikte çalışma yönündeki temennilerini dile getirdi.

Wong ise tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayarak, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıktıklarını söyledi.

Wong, karşılıklı siyasi güveni artırmak, ticaret, sanayi ve tedarik zincirleri ile yapay zeka gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirmek ve halklar arası etkileşimleri teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Wong, küresel sorunları ortaklaşa ele almak amacıyla uluslararası meselelerde Çin ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua