Çin Cumhurbaşkanı Xi, Cezayirli Mevkidaşı ile Görüştü
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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü konuk Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile resmi görüşme öncesi Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü konuk Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile resmi görüşme öncesi Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel