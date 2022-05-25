Çin Cumhurbaşkanı Xi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile Görüştü - Haberler

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Çin Cumhurbaşkanı Xi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile Görüştü

Xinhua - Güncel
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile Görüştü

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla biraraya geldi, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla biraraya geldi, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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