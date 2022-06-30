Çin Cumhurbaşkanı Xi, Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü Kutlamaları İçin Hong Kong'a Gitti

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe öğleden sonra trenle Hong Kong'a ulaştı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünün kutlanacağı bir toplantı ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) altıncı dönem hükümetinin göreve başlama törenine katılacak.

Xi, aynı zamanda HKSAR'ı da denetleyecek. Xi ve eşi Peng Liyuan, Batı Kowloon yüksek hızlı tren istasyonunda HKSAR İdari Amiri Carrie Lam ile eşi Lam Siu-por tarafından karşılandı. Hong Kong Polis Bandosu ve aslan dansı performanslarının gerçekleştirildiği karşılama töreninde yüzlerce Hong Konglu genç ve vatandaş ellerindeki bayraklar ile çiçekleri salladı. Hong Konglu yurttaşları Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü vesilesiyle kutlayan Xi, bu yıl dönümü sebebiyle en iyi dileklerini de iletti. Başından beri Hong Kong için endişelendiğini ve Hong Kong'u önemsediğini ifade eden Xi, "Kalbim ve merkezi hükümetin kalbi her zaman Hong Kong yurttaşlarıyla birlikte" dedi.

Xi, "Hong Kong bir süre boyunca bir dizi ciddi sınavdan geçti ve birçok risk ile zorluğun üstesinden geldi. Hong Kong o zamandan bu yana daha da güçlendi ve büyük bir dirayet gösterdi" diye konuştu. Gerçeklerin, Hong Kong'un uzun vadeli refahını ve istikrarını garanti eden ve Hong Konglu vatandaşların iyiliğini sağlayan "tek ülke, iki sistem"in muhteşem canlılığını kanıtladığını söyleyen Xi, "tek ülke, iki sistem" ilkesi kararlı bir şekilde desteklendiği sürece Hong Kong'un kesinlikle daha parlak bir geleceğe sahip olacağını ve Çin ulusunun büyük yenilenmesine yeni ve daha büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Karşılama törenine, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Leung Chun-ying ve HKSAR'ın yeni İdari Amiri John Lee de katıldı.

Xinhua / Güncel