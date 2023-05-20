Çin Başbakanı, Kırgız Cumhurbaşkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir görüşme gerçekleştirdi, 19 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)