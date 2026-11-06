Çin Başbakan Yardımcısı Ding Shanghai'da dengeli ticaret için ortak çaba istedi

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SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, pazarların dışa açıklığının artırılması, yatırım işbirliğinin derinleştirilmesi, inovasyonun gerçekleştirilmesi ve ticaret engellerinin kaldırılması yoluyla dengeli bir ticaretin sağlanması yönünde ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding perşembe günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı.

Dünyada yüz yıldır görülmemiş derin değişimlerin hız kazandığına dikkat çeken Ding, ekonomik küreselleşmenin zorluklarla karşı karşıya olduğunu, küresel kalkınmadaki dengesizliklerin bariz şekilde sürdüğünü ve uluslararası ekonomik ve ticari düzenin ciddi biçimde sarsıldığını belirtti. Ticaret dengesizliklerine ilişkin endişelerin anlaşılabilir olduğunu vurgulayan Ding, asıl meselenin dengeli ticaretin nasıl sağlanacağı olduğunu ifade etti.

Ding, ülkelere pazar fırsatlarını paylaşma, dışa açıklığı ve bağlantı imkanlarını artırma, kendi karşılaştırmalı üstünlüklerinden daha iyi yararlanma ve ekonomik büyümeyi birlikte destekleyerek dengeyi teşvik etme çağrısında bulundu.

Yatırım işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ding, sektörlerin sınır ötesi yerleşiminin optimize edilmesi, işletmeler için elverişli koşulların oluşturulması ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerine entegrasyon yoluyla dengenin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Ding, inovasyondan yararlanılması, arz kalitesinin artırılması, ticaretin sınırlarının genişletilmesi ve dönüşüm ve güncellemenin ilerletilmesi yoluyla dengenin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

Karşılıklı anlayış ve güvenin artırılması gerektiğine işaret eden Ding, tarafların birbirlerinin meşru endişelerini gerektiği şekilde dikkate alması, farklılıkların istişare yoluyla çözüme kavuşturulması ve engellerin kaldırılarak dengenin teşvik edilmesi çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua