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Çin-Rusya enerji işbirliği vurgusu

Çin-Rusya enerji işbirliği vurgusu
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VLADİVOSTOK, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, değişen uluslararası ortam ve sık yaşanan jeopolitik çatışmalar karşısında Çin ve Rusya'nın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliğini sürekli genişleterek küresel enerji piyasasının istikrarının korunmasında önemli...

VLADİVOSTOK, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, değişen uluslararası ortam ve sık yaşanan jeopolitik çatışmalar karşısında Çin ve Rusya'nın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliğini sürekli genişleterek küresel enerji piyasasının istikrarının korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Çin-Rusya Enerji İş Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin üst düzey gelişimini övdü.

Devlet başkanlarının rehberliğinin Çin-Rusya kapsamlı enerji ortaklığının gelişimindeki en büyük avantaj olduğunu belirten Ding, iki tarafa bu doğrultuda ilerlemeyi sürdürme, siyasi karşılıklı güveni derinleştirme, stratejik iletişimi güçlendirme ve tatbiki işbirliğini istikrarlı şekilde genişletme çağrısında bulundu.

Karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışının iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin temel itici gücü olduğunu kaydeden Ding, tarafların karşılıklı çıkarlarını gözeten bir işbirliği modeli geliştirdiğini söyledi. Ding, enerji kaynakları ve teknolojik inovasyon alanlarındaki işbirliğinin her iki ülkede de ekonomik kalkınmayı desteklediğini ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Ding, zorlukların üstesinden birlikte gelmenin Çin-Rusya enerji işbirliğinin öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu belirterek, iki ülkenin çeşitli işbirliği mekanizmaları ve platformlarından tam olarak yararlanması, risk ve zorlukları uygun şekilde ele alması ve enerji sektöründeki sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve kesintisiz işleyişini güvence altına alması gerektiğini söyledi.

Çin ve Rusya'nın gerçek çok taraflılığı birlikte hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Ding, adil, hakkaniyetli, dengeli, kapsayıcı ve açık bir enerji yönetişim sisteminin oluşturulmasının teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Foruma Çin ve Rusya'dan hükümet yetkilileri ile petrol ve doğalgaz şirketlerinin temsilcileri dahil olmak üzere yaklaşık 400 kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua
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