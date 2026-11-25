Çin-ABD tarım çalışma grubu ilk toplantısını Beijing'de gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin-ABD tarım çalışma grubunun ilk toplantısı Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi. Taraflar, tarım ürünlerine yönelik düzenlemeler, pazar erişimi ve tarım ticareti konularında görüş alışverişinde bulundu; çalışma grubuyla iletişimi güçlendirecek.
BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin-ABD Ticaret Kurulu bünyesindeki tarım çalışma grubunun ilk toplantısı Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi.
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre pazartesi ve salı günleri düzenlenen toplantıda taraflar, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakat çerçevesinde tarım ürünlerine yönelik düzenlemeler, pazar erişimi ve tarım ticareti gibi konularda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.
Açıklamada, her iki tarafın da Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere çalışma grubu aracılığıyla iletişimi güçlendirmeyi sürdüreceği ve tarım sektöründeki karşılıklı hassasiyetlerin giderilmesi için çalışmalar yürüteceği kaydedildi.