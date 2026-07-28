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Çin'den ABD'ye Yapay Zeka Suçlamalarına Tepki: Hegemonyacı Zihniyetten Vazgeçin

Çin'den ABD'ye Yapay Zeka Suçlamalarına Tepki: Hegemonyacı Zihniyetten Vazgeçin
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BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'ye Çinli yapay zeka şirketlerini karalamaya ve yaptırımlarla tehdit etmeye son verme çağrısında bulunarak, somut olgu ve hukuki temelden yoksun bu tür eylemlerin, tipik bir yapay zeka hegemonyası olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'ye Çinli yapay zeka şirketlerini karalamaya ve yaptırımlarla tehdit etmeye son verme çağrısında bulunarak, somut olgu ve hukuki temelden yoksun bu tür eylemlerin, tipik bir yapay zeka hegemonyası olduğunu söyledi.

Medyada yer alan haberlere göre bazı üst düzey ABD'li yetkililer, gelişmiş ABD yapay zeka modellerinden "bilgi damıtma" yöntemiyle yararlanıldığı iddiasıyla Çinli yapay zeka şirketlerine soruşturma açılması yönünde açık çağrıda bulundu. Ayrıca "ABD fikri mülkiyetinin çalınması" iddiasıyla bu şirketlere yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu haberler ve içeriğindeki iddialar hakkında değerlendirmelerde bulunan sözcü, ABD'nin, bilim ve teknoloji ile ekonomi ve ticaret konularını siyasallaştırıp araçsallaştırmasına, ayrıca Çinli şirketleri her türlü asılsız bahaneyle karalamasına ve onlara yaptırım uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını ifade etti.

ABD'nin, ilgili Çinli şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka modellerinin piyasaya sürülme tarihleriyle ABD modellerinin piyasaya sürülme tarihlerinin birbirine çok yakın olması ve Çinli şirketlerin bazı modellerinin halihazırda kapasite açısından en üst seviyelere ulaşmış olması gibi gerçekleri göz ardı ettiğini vurgulayan sözcü, inovasyonun hiçbir tarafın tekelinde olmadığını söyledi.

Sözcü, uzun süredir temel araştırmalara yoğun şekilde odaklanan Çinli yapay zeka şirketlerinin, bilimsel ve teknolojik öz yeterliliğe ve güce olduğu kadar açıklığa ve işbirliğine de eşit şekilde önem verdiklerini belirtti. Sözcü, kapsamlı istişare, ortak katkı ve faydaların paylaşılması ilkelerini benimseyen bu şirketlerin, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimini desteklediğini ve ön uç kodlama yetenekleri gibi giderek artan sayıda alanda ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Sözcü, ABD'li birçok yapay zeka şirketininse araştırma, geliştirme ve eğitim süreçlerinde Çin modellerini bilgi damıtma uygulamalarında kullandığının anlaşıldığını vurguladı.

Öte yandan sözcü, ABD iş dünyasından birçok şirketin, Çinli yapay zeka şirketlerine yaptırım uygulanması yönündeki tehditlere açıkça karşı çıktığını hatırlattı. Sözcünün açıklamasına göre yaklaşık 200 ABD'li start-up, Çinli açık kaynaklı yapay zeka modellerine erişimin kesilmemesi gerektiğini, aksi halde bu durumun ABD'li şirketlerin rekabet gücünü zayıflatacağını savunuyor.

Sözcüye göre ABD'li bazı büyük çok uluslu şirketler, model damıtmanın sektör genelinde yaygın kullanılan bir teknik olduğunu ve ABD'li şirketlerin Çin menşeli açık kaynaklı yapay zeka modellerini kullanmasına izin verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sözcü, ABD'ye her iki ülkenin iş dünyasından gelen objektif ve rasyonel seslere kulak verme, hegemonyacı zihniyetinden vazgeçme ve Çinli şirketleri karalamaya ve yaptırımlarla tehdit etmeye son verme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Sözcü, Çin'in çıkarlarına maddi zarar verecek her türlü eyleme karşı gerekli tüm önlemleri alacaklarını, ayrıca meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmesini, Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını, yapay zeka konusunda diyalog ve iletişimi güçlendirmesini, yapay zekanın olumlu ve fayda sağlayan amaçlar için kullanılmasını ortaklaşa teşvik etmesini ve hem iki ülkeye hem de dünyanın diğer ülkelerine faydalı olacak şekilde yapay zeka yönetişimini ilerletip iyileştirmesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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