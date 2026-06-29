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Çin, 20 Japon Şirketini İhracat Kontrol Listesine Ekledi

Çin, 20 Japon Şirketini İhracat Kontrol Listesine Ekledi
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Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gerekçesiyle aralarında Ulusal Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nün de bulunduğu 20 Japon kuruluşunu ihracat kontrol listesine aldı. Bu şirketlere çift kullanımlı ürün ihracatı yasaklandı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ile ülke çıkarlarının korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, aralarında Ulusal Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nün de bulunduğu 20 Japon kuruluşunu ihracat kontrol listesine ekledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ile ülke çıkarlarının korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, aralarında Ulusal Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nün de bulunduğu 20 Japon kuruluşunu ihracat kontrol listesine ekledi.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre, ihracat yapan işletmelerin söz konusu şirketlere çift kullanımlı ürünleri ihraç etmesi yasaklandı. Yurtdışındaki işletme ve kişilerin de söz konusu şirketlere Çin menşeli çift kullanımlı ürünler göndermesi veya tedarik etmesi yasak kapsamına alındı. Bu şirketlerle ilgili devam eden tüm işlemlere derhal son verilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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