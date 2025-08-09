Çiğdem Karaaslan Alaçam'da Spor Tesisini Ziyaret Etti

Ak Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, Alaçam ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlçede yapımı tamamlanan uluslararası standartlara sahip Kapalı Bocce Spor Sahası'nı gezen Karaaslan, burada milli sporcularla buluştu.

Sporculara başarı dileklerini ileten Karaaslan, Alaçam'a kazandırılan tesisin gençlerin sporla buluşması açısından kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi.

Ardından AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Karaaslan, partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada ise halkın talep ve beklentilerini dinlemek, çözüm üretmek için sahada olduklarını vurguladı.

Ziyaretlere Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Uslu, Ak Parti Alaçam ilçe Başkanı Hasan Özdemir ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Demirtaş da eşlik etti.