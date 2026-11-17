İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) birikimin, fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığı" iddialarına ilişkin, "Yaptığımız tespitler çerçevesinde bu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Ayrıca elde edilen karlar göz önünde bulundurulduğunda fahiş bir kazanç da söz konusu değildir. Bahsi geçen fonlarda değerlendirilen toplam miktar 1 milyar 113 milyon 559 bin Türk lirasıdır." dedi.

Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alınması ve Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasıyla ilgili Çiftçi, şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yetkili hakimlik tarafından Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketine TMSF'nin kayyum olarak atanmasına, arama, el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreç İçişleri Bakanlığının başlattığı idari bir tasarruf değil, adli makamlarca yürütülen ve yargı denetimine de açık olan bir soruşturmadır. Operasyonda iddia edildiği gibi 1000 personel değil, 100 TEM ve 250 çevik kuvvet personelimiz görev almıştır."

Bakan Çiftçi, Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmanın konusunun, herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialar olduğunu aktardı.

Basın özgürlüğü ve vatandaşların haber alma hakkının demokratik düzenin güvencesi olduğuna dikkati çeken Çiftçi, hukuk önünde eşitliğin de aynı düzenin temeli olduğunu vurguladı.

POLSAN ile ilgili iddialar

Çiftçi, "POLSAN'daki birikimin, fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığı" iddialarını şöyle yanıtladı:

"Şu ana kadar yaptığımız tespitler kapsamında POLSAN'ın, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının ve bu Vakfa bağlı iştirak şirketinin söz konusu yatırım işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Adı geçen kuruluşlarımız yatırım portföylerinde üyelerinin birikimlerini değerlendirmek ve enflasyon karşısında korumak amacıyla söz konusu işlemleri gerçekleştirmişlerdir. Tekrar altını çizmek isterim ki şu ana kadar yaptığımız tespitler çerçevesinde bu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Ayrıca elde edilen karlar göz önünde bulundurulduğunda fahiş bir kazanç da söz konusu değildir. Bahsi geçen fonlarda değerlendirilen toplam miktar 1 milyar 113 milyon 559 bin Türk lirasıdır. Yatırım süreci 2022 yılının Ocak ayında başlamıştır. Bu meblağ karşılığında elde edilen toplam net karın 114 milyon 97 bin lira olduğu dikkate alındığında elde edilen getirinin piyasa koşullarındaki diğer yatırım araçlarının getirileriyle dengeli olduğu görülmektedir. İşlemlerin yapıldığı tarihlerde yıllık banka mevduat getirilerinin ortalama yüzde 47 civarında olduğu dikkate alındığında Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve bağlı şirketinin elde ettiği yatırım gelirlerinin makul seviyede olduğu söylenebilir. 2025 yılı ortası itibarıyla adı geçen fonların sunduğu getiri oranlarının piyasa koşullarının üzerinde olmadığı değerlendirilerek bu yatırım alanından çıkılmıştır. Ayrıca söz konusu işlemlerde herhangi bir kasıt, ihmal veya gözden kaçan başka bir husus bulunup bulunmadığının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla Teftiş Kurulumuz görevlendirilmiştir. Yapılacak inceleme sonucunda tespit edilecek hususlar doğrultusunda gerekli işlemler de tereddütsüz yerine getirilecektir."

Fon soruşturması

Çiftçi, "İçişleri Bakanlığının kaç personelinin adı fon olayında geçmektedir?" sorusuna karşılık, söz konusu soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü, sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun işbirliğinde devam ettiğini bildirdi.

Anılan fonlarda 450 bin 758 tekil yatırımcının işlem yaptığını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların farklı meslek gruplarından olması doğal olduğu gibi aralarında mülki idare amirlerinin bulunması da mümkündür. Mülki idare amirleri hakkındaki iddialar bakımından belirtmek isterim ki bugüne kadar Bakanlığımıza İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç şüphesi nedeniyle hakkında işlem yürütülen mülki idare amiri bulunduğuna dair bir bildirim ulaşmamıştır."

Bakan Çiftçi, suç işleme kastı veya fiili bulunan kişilerin adli makamlarca yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceğini, hiç kimsenin ünvanı, makamı veya görevi nedeniyle ayrıcalıklı olmadığını ifade etti.

Mersin'deki operasyon görüntüleri

Çiftçi, Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda mahrem görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili benzer olayların tekrar yaşanmaması, personelin görev ve sorumlulukları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve "soruşturma gizliliği" ilkesine eksiksiz riayet edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca tüm ilgili birimlere gerekli uyarı ve talimatları içeren bir Bakanlık genelgesi gönderildiğini bildirdi.

"Ayrıca olayın bütün yönleriyle incelenmesi, görüntünün ve soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin basına veya üçüncü kişilere aktarılmasında personelimizin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla mülkiye müfettişleri ve polis müfettişlerinden oluşan bir soruşturma heyeti görevlendirilmiştir." diyen Çiftçi, inceleme ve soruşturma sonucunda personel bakımından herhangi bir kusur, ihmal veya sorumluluğun tespit edilmesi halinde gerekli idari ve disiplin işlemlerinin tereddütsüz yerine getirileceğini vurguladı.

Osmanlıca eğitim protokolü

İçişleri Bakanı Çiftçi, Hayrat Vakfının Bakanlığa başvurarak ücretsiz şekilde, gönüllülük esasıyla Osmanlıca eğitimi verebileceğini ifade ettiğini ve kendilerinin de bu teklifin protokole uygun olacağını değerlendirdiğini aktardı.

Bakanlık personelinin gelişimine katkı sunmak isteyen diğer dernek ve vakıflara da kapılarının açık olduğunu söyleyen Çiftçi, "Süreç tamamen personelimizin kişisel gelişimiyle alakalı ve gönüllülük esasına dayanan bir hizmetin yerine getirilmesinden ibarettir." diye konuştu.

Polis intiharlarına ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, intihar sayılarının 2020'de 38, 2021'de 86, 2022'de 52, 2023'te 42, 2024'te 66, 2025'te 74 ve 9 Kasım 2026 itibarıyla 62 olduğunu açıkladı.

Emniyet Teşkilatı personelinin çalışma şartları ve özlük hakları

Emniyet Teşkilatı personelinin çalışma şartları ve özlük konusunda yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatan Çiftçi, diğer taraftan personel temininden terfilere, personelin çalışma şartları ve saatleri ile özlük haklarının da yer aldığı daha kapsamlı ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir personel kanunu oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü de belirtti.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının Emniyet Teşkilatının görev alanında olduğuna dikkati çeken Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polislerimizin suçla mücadele ve suçu önleme görevleri dışında kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlamak amacıyla mesaisinde önemli bir yer tutan, neredeyse tamamı polis sorumluluk bölgesinde olan miting, spor müsabakaları, sınav görevleri gibi etkinliklerde de görev alması göz önüne alındığında mali haklar konusunda daha kapsayıcı bir çalışma yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle personelin çalıştığı birim, bulunduğu risk ve görev yoğunluğu gözetilerek birimlerine ve yapılan göreve göre ilave yan ödemeler planlanmaktadır. Diğer taraftan personel mesai dışında veya istirahatteyken maç, bayram, miting görevleri nedeniyle göreve çağrılabilmektedir. Bu tür durumlarda göreve çağrılanlara yaptığı görevin karşılığının fazla çalışma ücreti olarak verilmesi hususu da çalışmalarımız arasında yer almaktadır."

Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinin iyileştirilmesi anlamında ise çalıştığı birimlerin durumlarına göre 8-24 veya 12-36 olacak şekilde dört gruplu olarak düzenlenmesinin 22 Temmuz 2026 tarihli yazılarıyla tüm birimlere bildirildiği ve uygulamaya geçilmeye başlandığı bilgisini veren Çiftçi, "Böylece personelin daha az çalışması sağlanacaktır. Günümüz itibarıyla 55 ilimiz tamamen, 20 ilimiz kısmen 12-36 sistemine geçişlerini sağlamış olup 6 ilimizde ise geçiş çalışmaları devam etmektedir. Mülkiye müfettişlerimizin de polis müfettişlerimizin de bununla ilgili sahadaki çalışmaları devam etmektedir. Jandarma ise 12-36 mesaisine Ocak 2027'de büyük oranda geçecektir, tam anlamıyla Haziran 2027 tarihinde geçilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamalarda bulunan Çiftçi, "6284 Sayılı Kanun kapsamında hayatını kaybeden kadın sayısı 2024 yılında 341, 2025 yılında 275, 2026 yılının 10 ayında ise 194 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılından bu yana yıllık verilerimiz düzenli olarak takip edilmektedir." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Cumhuriyet tarihi boyunca bugüne kadar toplam 2 milyon 409 bin 604 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını belirterek, "Bu kişilerden 1 milyon 20 bin 219 kişi Balkan göçmeni Türkü, 217 bin 747 kişi yeniden kazanma yoluyla, 188 bin 982 kişi evlenme yoluyla, 147 bin 991 kişi genel alınma yoluyla, 396 bin 899 kişi istisnai olarak, 437 bin 771 kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, evlat edinme, seçme hakkı ve benzeri türlerden Türk vatandaşlığını kazanmıştır." bilgilerini verdi.

Çiftçi'nin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamasının ardından Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.

Kaynak: AA