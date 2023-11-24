Cibuti'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Cibuti'de yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Cibuti Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Afrika Barış Yürüyüşü'ne, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, yabancı misyon temsilcileri ile Türk ve Cibutili vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Uraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cibuti'nin Arta şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen doğa yürüyüşünün 17'ncisinin, "Afrika Barış Yürüyüşü" adı altında " Filistin'le dayanışma" temasıyla düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Cibuti Spor Bakanlığının daveti üzerine yüzlerce kişinin yürüyüşe katıldığını belirten Uraz, "Askeri Ataşelik, TİKA Cibuti Ofisi ve THY Cibuti Ofisi mensuplarından oluşan kalabalık bir grupla yürüyüşe iştirak ederek Türkiye'nin kardeş Filistin halkına olan güçlü desteğini vurguladık." dedi.

Filistin'in Cibuti Büyükelçisi'nin de onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte, Filistin ve Gazze halkına destek ve dayanışma mesajları verildi.

Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.