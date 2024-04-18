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CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar Hayatını Kaybetti

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CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan Levent Bayraktar, 59 yaşında hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri baş sağlığı mesajları yayımladı.

CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan Levent Bayraktar, 59 yaşında hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri baş sağlığı mesajları yayımladı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar, hayatını kaybetti. Levent Bayraktar'ın cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajları yayımladı.

LEVENT BAYRAKTAR

Levent Bayraktar 1965 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Bayraktar,  Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) yüksek lisans eğitimi de aldı. İçişleri Bakanlığı'nda Araştırma ve Planlama Koordinasyon (APK) uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Bayraktar, aynı kurumda uzun yıllar APK uzmanı olarak da çalıştı. Levent Bayraktar; 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubu'nda Grup Danışmanı olarak görev yapmaya başladı. Bayraktar, 2010 yılından bugüne kadar da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nda Grup Müdürü olarak görevini sürdürüyordu. Levent Bayraktar evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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