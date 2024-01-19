CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den Tarım ve Orman Alanlarındaki Kayıpların Değerlendirmesi

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 22 yıllık AKP iktidarı sürecinde tarım ve ormanlık alanlarda yaşanan kayıpları değerlendirdi. Adem, "Tarım arazileri, meralar, göller, nehirler, yaylalar, deniz dolgusu ile kıyılar sermayeye peşkeş çekilirken, korunan alanlar bile artık bir enkaz halinde. Türk çiftçisi son çeyrek yüzyılın en büyük kaybedenidir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP iktidarı döneminde tarım ve orman alanlarında yaşanan kayıpları değerlendirdi. 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesiyle 26 milyon hektar tarım arazisinin bulunduğunu hatırlatan Adem, bu arazilerin 2023 yılı itibariyle 23 milyon hektara gerilediğine dikkat çekti.

Türk çiftçisinin son çeyrek yüzyılın en büyük kaybedeni olduğunu belirten Adem, "İnşaata dayalı büyüme stratejisinin sonucunda kıyı alanlarında ya da kent merkezlerinde artık yatırıma uygun çok fazla yer kalmayınca ekonomik etkinlikler, yatırımlar içerilere ormanlara, koruma alanlarına, tarım arazilerin olduğu yerlere taşınmaya başlandı. Maden, Turizm Teşvik ve Orman kanunları ile yapılan değişiklikler tarım ve orman alanlarının bütünlüğünü korumak yerine bozacak şekilde birçok amaç için tahsisini kolaylaştırdı" dedi

AKP'nin, yerel seçimlerle birlikte kaybettiği bölgelerde kontrolü kaybetmemek adına turizm faaliyetlerini düzenlemeye çalıştığını belirten Erhan Adem, "Bir bütün olarak bakınca mutlaka korunması gereken ormanların ve meraların imara, yapılaşmaya, madenciliğe, turizme açmaya dönük hukuki her türlü alt yapının hazırlandığı görülmekte. Yapılan yasal düzenlemelerin amacı turizmi teşvik etmek değil rant elde etme amacı güdüldüğü çok net" değerlendirmesini yaptı.

Anayasada belirtilen "ormanlar devlete aittir" kavramını AKP iktidarı, beton lobilerine aittir olarak anlamaktadır diyen Erhan Adem, "Mevcut tabloya göre, Türkiye'nin derhal tedbirler alması gerektiği ortadadır. Topraklarımızın, tahrip edilmesi ivedilikle önlenmelidir. Tarım alanlarının çeşitli nedenlerle tarımsal üretim dışına çıkarılması engellenmelidir. Ekim alanlarının bölünerek verimlilik dışına düşürülmesine son verilmelidir" dedi.

Erhan Adem, şu değerlendirmeleri yaptı:

"22 yıllık iktidarı boyunca tarım ve ormanlık alanlar başta olmak üzere meralar, göller, nehirler, yaylalar, deniz dolgusu ile kıyılar sermayeye peşkeş çekilirken, hatta korunan alanlar bile artık bir enkaz halinde. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 26 milyon hektar tarım arazisi bulunurken, bu araziler 2023 yılında 23 milyon hektara kadar geriledi. Türk çiftçisi son çeyrek yüzyılın en büyük kaybedenidir. 'Maden', Turizm Teşvik ve 'Orman' kanunları ile bunlarla ilgili yönetmeliklerde yapılan değişiklikler tarım ve orman alanlarının bütünlüğünü bozacak şekilde birçok amaç için tahsisini kolaylaştırdı. Tarım alanındaki tüm düzenlemeler beton lobisinin ihtiyacına göre şekillendirilmekte, bu amaç doğrultusunda yoğun bir doğa tahribatı gerçekleştirilmektedir. AKP iktidarı son yerel seçimlerle birlikte kaybetmiş, kıyı turizmi adı altında belediye eliyle kontrol edebildiği alan sayısı azalmıştır. Dolayısı ile bu bölgelerdeki turizm faaliyetlerini merkezi bünyede toplayarak rantçı politikalarına devam etmek ve yerel yönetimlere ekonomik anlamda bir kayıp yaşatmak istemektedir. Bu kanun teklifi turizmi teşvik değil yönetemediği belediyelerden rant elde etme düzenlemesidir. Anayasanın 169. maddesi 'Devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz' demektedir."