CHP Sözcüsü Deniz Yücel, terör saldırılarına ilişkin ortak bildiriye imza atmama kararını açıkladı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik Meclisteki "ortak bildiriye" imza atmamasına ilişkin, "Bizim terörle ilgili hiçbir sorumuza yanıt vermeyen, sorumluluk almaktan kaçan, sorumluluğu hep başkalarının üzerine atan bir iktidarla, aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup ona meşruiyet kazandırmayacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Yücel, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Vatan savunmasında canlarını seve seve feda eden Mehmetçik için "canımız yanıyor" sözünü söylemekten daha fazlasının yapılması gerektiğini ifade eden Yücel, "İçeriksiz kınama metinlerinin yer aldığı A4 kağıtlarına, altına atılmış samimiyetsiz imzalara tahammülümüz kalmadı." dedi.

Şehitler için milli yas ilan edilmesini isteyen Deniz Yücel, "Şehitlerimize, Suudi Arabistan kralı kadar kıymet vermeyenlerin, terör örgütleriyle yarışan hainliklerine tahammülümüzün kalmadığı bir noktadayız. Zenginlerin, fakirlerin şehadeti üzerinden siyaset yapmasına artık tahammülümüz kalmadı." diye konuştu.

"Meşruiyet kazandırmayacağız"

CHP'nin emperyalizme karşı Milli Mücadele'yi verip Cumhuriyeti kuran parti olduğunu ifade eden Yücel, kimsenin CHP'ye samimiyetsiz metinler üzerinden milliyetçilik taslayamayacağını söyledi.

Hükümetin "bölücü örgütü bitirdik" yalanıyla günü kurtarmaya çalıştığını savunan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim terörle ilgili hiçbir sorumuza yanıt vermeyen, sorumluluk almaktan kaçan, sorumluluğu hep başkalarının üzerine atan bir iktidarla, aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup ona meşruiyet kazandırmayacağız. Ankara'da şehit cenazesi varken Mecliste mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz. Şehit haberleri ile yüreğimiz dağlanırken TRT'de müzik yayınlayanlar bize bildiri dayatamaz. Bu milletin evlatları vatan savunmasındayken hiçbir şey yokmuş gibi davrananlar bize milliyetçilik taslayamaz."

"Doğru bildiğimizi söylemekten alıkoyamaz"

Deniz Yücel, şehit haberleri sonrası, Genel Başkan Özel'in talimatıyla kutlama, konser, kültür ve sanat etkinlikleri gibi organizasyonları 3 gün süreyle ertelediklerini bildirdi.

Özel'in dün, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak için Manisa'da düzenlenen cenaze törenine katıldığını hatırlatan Yücel, şöyle devam etti:

"Şehidimizin aziz hatırasına saygısı olmayan bir avuç kendini bilmezin çıkardığı provokasyonun amacının ne olduğunu biliyoruz. Şehidimizin ailesi, yakınları provokasyona izin vermedi. Genel Başkanımızı arayarak yapılanlardan büyük üzüntü duyduklarını ilettiler. Genel Başkanımıza ve bizlere o saldırıyı yapanlar, korkak ve karanlık güçlerin elinde maşa olmuş kullanışlı aparatlardır. Bu ve benzeri provokasyonlar bizi doğru bildiğimizi yapmaktan ve söylemekten alıkoyamaz."

Terörle mücadelenin, günlük siyasetin malzemesi yapılmayacak kadar önemli, iktidar hırsına kurban edilmeyecek kadar hassas bir konu olduğunu belirten Yücel, hükümetin terörle mücadele politikasını eleştirdi.

Deniz Yücel, "Terörü ve başta alçak, hain, bölücü terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yücel, Meclisteki ortak bildiride terörün ve terör saldırılarının kınandığını, partisinin ise terörü ve terör saldırılarını lanetlediğini söyledi.

Meclisteki bildiriyi "samimiyetsiz" olarak nitelendiren Yücel, "Böyle geçiştiren ortak açıklamalarla bazı sorumluların ve sorumlulukların üzerini örtmeye çalıştıklarını biz çok iyi biliyoruz." dedi.