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Sivas'ta CHP, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Töreni Düzenledi

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Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. CHP İl Başkanı Abdulvahap Gazi Doğan, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak için azim ve kararlılıkla yürüyeceklerini belirtti.

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden sonra basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Abdulvahap Gazi Doğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmenin yanında, Cumhuriyet'i de onlara emanet ettiğini söyledi.

Türkiye'nin gençlerden çok şey beklediğini belirten Doğan, "Umudumuzu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz." dedi.

İlk hedeflerinin Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak olduğunu vurgulayan Doğan, "Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Törene katılan partililer daha sonra Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.

Kaynak: AA / Güncel

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