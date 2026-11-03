CHP'nin şeker önergesi reddedildi, Öztunç pancar üreticisinin mağduriyetini anlattı

(TBMM) - CHP'nin şeker sektöründe yaşanan sorunların belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şeker pancarı üreticisinin artan maliyetler karşısında mağdur edildiğini belirterek, "Çiftçiye diyorlar ki, 'Verim yüksek, fiyat düşük'. Geçen sene diyorlardı ki: 'Verim yok'. Ee, çiftçi verim yokken para kazanamıyor, verim yüksekken para kazanamıyor. Ne yiyecek bu çiftçi, söyler misiniz?" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da gündeme geçilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü.

CHP, "şeker sektöründe yaşanan yapısal sorunların ve stok fazlasının nedenlerinin belirlenmesi, şeker piyasasında rekabeti bozucu uygulamaların ve kamu zararına yol açtığı ileri sürülen satış işlemlerinin araştırılması, pancar üreticilerinin uğradığı ekonomik kayıpların tespit edilmesi ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması önergesi verdi.

Önerge üzerine CHP Grup adına söz alan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Genel Kurul kürsüsüne şeker pancarı getirerek, geçen sene pancarın 3 bin 100 lira olduğunu, bu sene ise yüzde 20 artışla fiyatının3 bin 720 çıktığını söyledi.

Aynı dönemde mazotun litresinin de 55 lira olduğunu ancak bu sene mazotun fiyatının 100 liraya çıktığını aktaran Öztunç, "Yüzde 100 mazota zam ama pancara gelince yüzde 20. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Bu pancarı toplarken çiftçimizin eli nasır tutuyor" dedi.

Elbistan Şeker Fabrikası'nın özelleştirildiğini hatırlatan Öztunç, "Özelleştirilirken 'Yanlış yapıyorsunuz, bu fabrikaları özelleştirmeyin' dedik, dinlemediniz. Şimdi Elbistan Şeker Fabrikası, özel şirket 'Kota fazlasını ben bin 750 liraya alırım' diyor. Ey AK Partililer, 3 bin 720 nere, bin 750 nere? Özellikle şehrinde pancar üretimi olan ey AK Parti milletvekilleri, size vatandaş bunu söylemiyor mu? Elbistanlı size isyan ediyor" diye konuştu. Öztunç, üreticilerin bugün Elbistan'da fabrika önünde eylem yaptığını aktaran Öztunç, şunları söyledi:

"Adam 'Bin 750 liraya vereceğime tarlada kalsın. Söküm parası bile daha fazla' diyor. Yahu yazıktır, günahtır. Çiftçiye bu zulmü bu kadar fazla yapmayın. Çiftçiye zulmetmeyin artık. Bu çiftçi size oy verdi, Elbistan ovasında size oy verdiler, Afşin'de kamyon kamyon oy vermişlerdi. Çok şükür, son zamanlarda artık kestiler oyları, size vermiyorlar, önümüzdeki dönem zaten hiçbir şey alamazsınız inşallah oradan. Ama bu çiftçilerin bu emeğini çalmayın diyorum. Amasya Suluova'da şeker fabrikası var, özelleştirildi. Yüksek faiz, artı enflasyon, artı yönetim zafiyeti fabrikayı batırma noktasına getirmiş arkadaşlar. Fabrika, kaç personel çalıştığını dahi bilmiyor, ne alacağını dahi bilmiyor. Hemen müdahale edilmeli ve buraya gereken özen gösterilmeli.

Çiftçiye diyorlar ki, 'Verim yüksek, fiyat düşük'. Geçen sene diyorlardı ki: 'Verim yok'. Ee, çiftçi verim yokken para kazanamıyor, verim yüksekken para kazanamıyor. Ne yiyecek bu çiftçi, söyler misiniz? Allah aşkına, tek geçim kaynağı bu olan Elbistan'ın ova köylerindeki, Afşin'in köylerindeki çiftçilerimiz ne yiyecekler? Nasıl bir zulümdür, nasıl bir baskıdır? Ya, birileri milleti fonuna kadar soyarken, vatandaş bunu üretiyordu, bunu üretip çocuğunu geçindirmeye çalışıyordu. Eğer siz, çiftçiyi bitirirseniz çiftçi de sizi bitirir, gidişat da öyle. İnşallah yakın zamanda siz de siyaseten biteceksiniz."

"LİSTE FİYATI İLE SATIŞ FİYATI ARASINDAKİ FARK KAMU ZARARI OLUŞTUĞUNU GÖSTERMEZ"

AK Parti Grubu adına önerge üzerine konuşan Mersin Milletvekili Ali Kıratlı,TÜRKŞEKER'in mayıs ayında yaptığı satış dolayısıyla 600 milyon lira kamu zararı oluştuğunun iddia edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"TÜRKŞEKER genel satışlarını ilan ettiği liste fiyatından yapıyor. Yüksek tonajlı satışlarda ise yönetim kurulu satış miktarını, stok durumunu, piyasa koşullarını ve finansman ihtiyacını birlikte değerlendirerek iskonto belirliyor. Önergede esas alınan 38 lira 50 kuruş genel satışın liste fiyatıdır. Mayıs ayındaki işlem ise yüksek tonajlı satış kapsamında yapılmıştır. Yapılan satışın 30 bin tonluk bölümü peşin yapıldı. Bu kaynakla başta çiftçi avansları olmak üzere kurumun nakit ihtiyacı karşılandı, bu krediyle de yapılabilirdi. Yine, kurumun hesabına göre aynı kaynak eğer krediyle sağlansaydı yaklaşık 200 milyon lira finansman maliyeti doğacaktı. Liste fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark tek başına 600 milyon lira kamu zararı oluştuğunu göstermez. Bunun için aynı dönemdeki emsal satışlara, ödeme koşullarına, stok ve finansman maliyetlerine birlikte bakmak gerekir."

CHP Grubu'nun önerisi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA