CHP'den Emekli Maaşları İçin Mücadele

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Bütün dünyada ve Avrupa'da emeklilik aslında bir refahın ve huzurun simgesi. Türkiye'de ise ne yazık ki yoksulluğun hatta açlığın simgesi. Türkiye emeklisi bunu hak etmiyor. Emeklilerimiz hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 9. gününde devam ediyor.

Partisinin sürdürdüğü eylemde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte emekli ücretlerinin düşüklüğüne karşı mücadelenin dokuzuncu günündeyiz. Bu mücadeleyi büyüterek devam edeceğiz. Az önce ilçe örgütlerimizden mesajlar aldık. İlçe örgütlerimiz de ilçelerinde emeklilerle dayanışma nöbetlerine doğal olarak başlamış durumdalar. Şunu söylemek isteriz: Bütün dünyada ve Avrupa'da emeklilik aslında bir refahın ve huzurun simgesi. Türkiye'de ise ne yazık ki yoksulluğun hatta açlığın simgesi. Türkiye emeklisi bunu hak etmiyor. Emeklilerimiz hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

"Emeklilerimizin ve emeklilerimizin çile çeken ailelerinin yanındayız"

Karabat'tan sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da, "En düşük emekli maaşını 20 bin lira yapacak olmak demek emekliye aç kal demek. Çoluğunun çocuğunun bayramlarda yüzüne bakama demek, enflasyonun altında ezil demek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin ve emeklilerimizin çile çeken ailelerinin yanındayız. 7 gün 24 saat bu nöbeti sürdürüyoruz. Sonuç alıncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Emeklilerimiz hak ettikleri ücrete ulaşıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

Karabat'tan sonra söz alan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ise, "Emeklilerimizle birlikte dayanışmamızı devam ettiriyoruz. Bugün dokuzuncu gündeyiz. Emeklilerimiz hak ettikleri insanlık onuruna yaraşır ücrete ulaşıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

"İktidar tercihlerini sermaye kesimine, rantiyeye kullandı"

Ünver'in ardından CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da şöyle konuştu:

"Emeklilerimizle birlikte tüm çalışanlarımız için aslında bu mücadeleyi daha geliştirerek sürdürme anlayışı içerisindeyiz. İş emeklilerimize, çalışanlarımıza geldiğinde kaynak yok edebiyatı yapan iktidar son 8 yılda tam 273 milyar doları faize harcamakta hiçbir beis görmedi. 'Kaynak yok' diyenlere aslında 8 yılda 2 trilyon dolar bu halk vergi toplayarak kaynağı yarattı. Ama iktidar tercihlerini çalışanlardan, emekçilerden yana değil sermaye kesimine, rantiyeye kullandı. Bu iktidarın son tüketim tarihi dolmuştur. Son tüketim tarihi dolan üründe halk sağlığına zararlıdır. O nedenle bir an önce sandığın gelmesi noktasında da tüm insanlarımızla mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz."

"CHP Grubu olarak emekliler için elimizi kaldırmaya hazırız"

Arslan'dan sonra sözü alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dokuzuncu günün gecesi, onuncu güne dönecek birkaç saat sonra direnişimiz burada. Emeklilerle dayanışmamız sadece 4-5 milyon en düşük maaş alan emekliyle değil, 16 milyon tüm emeklilerimizle dayanışma içindeyiz. 20 bin liraya çıkmasını kabul etmiyoruz. Bin lira lütuf gibi verilen zammı kabul etmiyoruz ama aynı zamanda hem seyyanen zam istiyoruz hem de intibak yasasının da çıkmasını istiyoruz. Yani 16 milyon emeklinin hepsinin hayat standardının yükselmesi gerekiyor. Bunun yolu da seyyanen zam, arkasından da en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitlemektir. Biz kanunun görüşüleceği güne kadar gelecek hafta bu Genel Kurul'da görüşülecek. Buradayız ve burada bunları söylemeye devam edeceğiz. Göreceğiz bakalım burada milletvekilleri geldiğinde kim elini emekli için kaldıracak, kim ise emeklinin maalesef sırtından hançerleyen olacak?. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak emekliler için elimizi kaldırmaya hazırız."

"Emekli perişan"

Çakırözer'den sonra konuşan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mustafa Kemal Atatürk, 'Emekli devletin aynadaki yansımasıdır' demiştir. Biz de aynadaki yansımasına baktığımızda devletin; yoksulluk, sefalet ve işsizlik görüyoruz. Emekli perişan, işsizler perişan ve biz emeklilerin hak ettiği mücadeleyi kazanana kadar onların yanındayız. İnsan onuruna yaraşır bir ücret elde etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz."

"2026 bütçesi rantın bütçesiydi; emeklinin bütçesi değildi"

Gebel Kurul'daki CHP eyleminde son olarak konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de şunları kaydetti:

"2026 bütçesi saray iktidarının bütçesiydi, rantın bütçesiydi; emeklinin, emekçinin, esnafın ve çiftçinin bütçesi değildi. Yine sefalet ücretini emekliye reva görenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak açık ve net diyoruz ki, 'En az emekli aylığı, asgari ücret miktarında olmalıdır'. Dünkü plan bütçe komisyonunda vermiş olduğumuz önergeyle asgari ücretten az emekli aylığı olmasın ve 9 bin lira seyyanen tüm emeklilere para verilsin dedik. Ama AK Parti ve MHP'nin oylarıyla bu talebimiz reddedildi. Emeklinin hakkının verileceği iktidar önümüzdeki 2028 ve öncesinde yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır."