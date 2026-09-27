CHP'nin Bolu Abant kampı, güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısıyla sona erdi.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Feyaz ÇANAK

(BOLU) - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP milletvekili değerlendirme kampının sonuç bildirgesinde "Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesini, TBMM'nin yasama ve denetim yetkisinin güçlendirilmesini, Başbakanlık ve hükümetin Meclis karşısında sorumlu olmasını, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesini ve bağımsız yargının güvence altına alınmasını savunuyoruz" ifadeleri kaydedildi.

CHP Grubu'nun TBMM'nin yeni yasama yılı öncesi Bolu Abant'ta yaptığı üç gün süren milletvekili kampı sona erdi. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan kampın sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye bugün ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi boyutları olan ağır bir yönetim kriziyle karşı karşıyadır. Bu krizin temelinde, yürütme gücünün aşırı merkezileştiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve denetim gücünün zayıflatıldığı mevcut yönetim anlayışı bulunmaktadır. Oysa devletimizin temeli milli egemenliktir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü yalnızca bir anayasa hükmü değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızın milletimize bıraktığı en büyük mirastır.

Gazi Meclis, yürütmenin kararlarını onaylayan bir makam değil; millet iradesinin tecelli ettiği, devletin yönünün belirlendiği asli kurumdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ortaya çıkan yetki yoğunlaşmasının vatandaşımızın ekonomik ve sosyal hayatını zorlaştıran sonuçlarını bugün açık biçimde görüyoruz. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, eğitim, barınma, adalet ve güven sorunları artık yalnızca ayrı ayrı politika alanları değildir. Bunlar aynı zamanda bir yönetim ve güven krizinin sonuçlarıdır. Bunun adı güçler ayrılığıdır. Bunun adı bağımsız yargıdır. Bunun adı güçlü Meclistir. Bunun adı güçlü devlet, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye'dir. Türkiye'nin ihtiyacı, yetkinin tek elde toplandığı bir yönetim değil; yetkinin millet adına kurumlar arasında dengeli biçimde paylaşıldığı, birbirini denetleyen ve birlikte çalışan güçlü bir devlet düzenidir.

"KALKINMA ANLAYIŞIMIZIN MERKEZİNDE ÜRETEN TÜRKİYE VE GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET VAR"

Bu nedenle Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesini, TBMM'nin yasama ve denetim yetkisinin güçlendirilmesini, Başbakanlık ve hükümetin Meclis karşısında sorumlu olmasını, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesini ve bağımsız yargının güvence altına alınmasını savunuyoruz. Milli egemenlik, ekonomik bağımsızlıkla tamamlanır. Türkiye üreten, istihdam yaratan, çiftçisini ve sanayicisini destekleyen, gençlerine gelecek sağlayan, emeklisini yoksulluğa mahküm etmeyen ve kaynaklarını milletin yararına kullanan bir ekonomik düzene kavuşmalıdır. Bizim kalkınma anlayışımızın merkezinde üreten Türkiye ve güçlü sosyal devlet vardır.

"KAMU KAYNAKLARI MİLLETİN EMANETİDİR"

Türkiye'nin yeniden güven kazanması için siyasette şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat esas olmalıdır. Kamu kaynakları milletin emanetidir. Siyaset kişisel ikbalin değil, kamu hizmetinin alanıdır. Bu nedenle Siyasi Ahlak Yasası'nın bütün siyasi partilerin ortak iradesiyle çıkarılmasını; çıkar çatışmalarının önlenmesini, mal varlığı denetiminin etkinleştirilmesini ve kamu gücünün kişisel menfaat için kullanılmasının önüne geçilmesini savunuyoruz. Yargı, siyasi iktidarın değil, adaletin güvencesi olmalıdır. Hukuk, siyasi kimliğe göre değişmemelidir.

Dış politikada ise günlük siyasi hesapların üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarını, güvenliğini ve bağımsızlığını esas alan ortak aklın esas alındığı milli bir dış politika anlayışını savunuyoruz.

"Biz Türkiye'yi yeniden; güçlü Meclisi, güçlü Cumhurbaşkanlığı, güçlü Başbakanlığı, bağımsız yargısı, üreten ekonomisi, güçlü sosyal devleti, temiz siyaseti ve milli iradeye dayanan yönetim anlayışıyla ayağa kaldırmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin bütün bireylerini ortak vatan, ortak Cumhuriyet ve ortak gelecek etrafında buluşturacağız. Siyasetimizin dört temel dayanağı vardır: Temiz siyaset, bağımsız yargı, milli dış politika, üreten Türkiye.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz; kurumları güçlü, ekonomisi güçlü, demokrasisi güçlü, sosyal devleti güçlü ve dünyada kendi iradesiyle söz söyleyen güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti kurmaktır. Bizim için milli siyaset; milletimizin birliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve tam bağımsızlık idealini kararlılıkla savunmaktır. Türkiye'nin geleceğini kişiler değil, milletin iradesiyle güçlendirilmiş kurumlar belirlemelidir. Gücümüz, bundan 103 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimizin azim ve kararlılığıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: ANKA