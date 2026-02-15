GÜNDEM ÖZETİ / 15 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milas Atapark Meydanı'nda partisince düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Muğla/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Eğitim Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı ile AK Parti Gençlik Kolları'nın "Söz Gençlikte" programına iştirak edecek.

(Gaziantep/12.00/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Avrupa Türk Medya Zirvesi"ne katılacak.

(Gelsenkirchen)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Taşucu Limanı'ndan Somali'ye hareket edecek 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey için düzenlenen uğurlama törenine katılacak.

(Mersin/09.45/10.45/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Kocaelispor-Gaziantep FK, Göztepe-Zecorner Kayserispor ve RAMS Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/14.30/İzmir/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor ve Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla tamamlanacak.

(Diyarbakır/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24. hafta, Beyaz Grup'ta 26. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta müsabakaları sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Anadolu Efes-Trabzonspor, Mersinspor-Aliağa Petkimspor, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Galatasaray MCT TEchnic karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Mersin/15.30/Ankara/18.00/İzmir/20.30)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları yapılacak. ON Hotels Alanya Belediyespor-Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik-Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana, Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor ve Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Antalya/14.00/İstanbul/14.00/16.30/Ankara/Bursa/16.00/İzmir/15.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftası Rize Belediyespor-Altınpost Giresunspor ve Ankara Hentbol-Köyceğiz Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/Ankara/16.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonuna, play-off ve play-out mücadelesiyle devam edilecek. Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (play-off), Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı (play-out) maçları oynanacak.

(Trabzon/16.00/Ankara/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.