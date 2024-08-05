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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, fıstık için taban fiyat uygulaması istedi

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, fıstık üreticilerinin zarar ettiğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) fıstık için taban fiyat uygulaması talebinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, fıstık için de taban fiyat uygulamasına geçilmesi istemiyle Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) dilekçe verdi.  Tanal, "TMO'nin Karadeniz'deki fındık ve çay gibi, Güneydoğu'daki fıstık için de taban fiyat belirlemesi ve alım yapması gerekmektedir. Fındık ve fıstık arasındaki uygulama farklılığı, eşitlik ilkesine aykırıdır" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve Şanlıurfa il Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, fıstık ürünlerinde taban fiyat uygulamasına geçilmesi için TMO'ye dilekçe verdi.

Fıstık üreticilerinin zarar ettiğini söyleyen Tanal, bu durumun önüne geçilmesi için TMO'nun fıstık alımı yapması ve taban fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Fındık ve fıstık arasındaki uygulama farklılığı, eşitlik ilkesine aykırıdır" diyen Tanal, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere ülkemizde Urfa fıstığı, Antep fıstığı ve Siirt fıstığı gibi isimlerle adlandırılan fıstık, eşsiz lezzetiyle, geniş kullanım alanıyla, ekonomik değeriyle hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ön plana çıkan bir üründür. Şanlıurfa ilimiz ise ülkemizdeki fıstık üretiminin yüzde 50'sini tek başına karşılıyor. Yani Şanlıurfa hem GAP'ın hem de fıstığın başkentidir. Ancak Şanlıurfa'daki ve Güneydoğu'nun diğer illerindeki fıstık üreticileri, tarımsal girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen fıstık fiyatlarının artmaması nedeniyle mağdur durumdadır. Fıstık üretimi, uzun süreli bir sabır ve emek gerektiren bir süreçtir.

Fıstık için taban fiyat olmaması nedeniyle üreticilerin adil bir fiyattan satış yapamadığını ifade eden Tanal, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz, ürünlerini adil bir fiyattan satamamaktadır. Şu an Şanlıurfa'da yeni mahsul yaş fıstığın kilosu 100 liraya kadar düştü. Çiftçi zarar ediyor. TMO'nun Karadeniz'deki fındık ve çay gibi, Güneydoğu'daki fıstık için de taban fiyat belirlemesi ve alım yapması gerekmektedir. Fındık ve fıstık arasındaki uygulama farklılığı, eşitlik ilkesine aykırıdır. TMO'nun fıstık alımı yapması, üreticilerin ürünlerini belirli bir fiyat garantisi ile satabilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu durum, piyasa fiyatlarının çok düşmesini önleyecek ve üreticilerin gelirini güvence altına alacaktır. Ayrıca TMO'nun alım yapması, piyasa arzını kontrol etmeye yardımcı olacak ve fiyat istikrarını sağlayacaktır.

"Şanlıurfa'da lisanslı depoculuğun olmaması, fıstığa ilişkin bir enstitünün bulunmaması bir utançtır"

Bunun yanı sıra Şanlıurfa'da Fıstık Araştırma Enstitüsü veya Sert Kabuklu Meyveler Enstitüsü'nün kurulmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda Şanlıurfa'da Fıstık Borsası kurulması, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve modern fıstık işleme, paketleme tesislerinin kurulması gerekmektedir. Bu adımlar, Urfa fıstığının markalaşmasını, fıstık üretiminin kalitesini ve verimliliğini artıracaktır. Düşünün fıstığın başkenti Şanlıurfa'da, fıstığın işlemesi ve paketlemesi için Gaziantep'e gidiliyor. Şanlıurfa'da lisanslı depoculuğun olmaması, fıstığa ilişkin bir enstitünün bulunmaması, bir utançtır! Şanlıurfa ve diğer illerdeki fıstık üreticilerinin mağduriyetini gidermek amacıyla TMO'nun fıstık alımı yapmasını, taban fiyat belirlemesini ve diğer gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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