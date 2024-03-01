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CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Mali Müşavirlerin Sorunlarına Dikkat Çekti

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CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada mali müşavirlerin sorunlarına değindi ve çözüm taleplerini dile getirdi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, 1 Mart Mali Müşavirler Günü nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; "Umuyorum ki bir sonraki 1 Mart'a kadar TBMM'de mali müşavirlerimizin e-arşiv, fatura ve görüntüleme sistemlerindeki aksaklıklarını gideririz. Muhasebe ücretlerinde KDV tevkifatının uygulanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi için SGK ve maaş teşvikinin sağlanması beklentisini umarım çözeriz. Yeni mesleğe başlayan mali müşavirlerimize KOSGEB desteklerinin verilmesini umarım bu dönemde hep birlikte çözeriz" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, bugün TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak 1 Mart Mali Müşavirler Günü dolayısıyla mali müşavirlerin sorunlarına ilişkin konuştu. Akbulut, şunları ifade etti:

"YENİ MESLEĞE BAŞLAYAN MALİ MÜŞAVİRLERİMİZE KOSGEB DESTEKLERİNİN VERİLMESİNİ UMARIM HEP BİRLİKTE ÇÖZERİZ"

"Umuyorum ki bir sonraki 1 Mart'a kadar TBMM'de mali müşavirlerimizin e-arşiv, fatura ve görüntüleme sistemlerindeki aksaklıklarını gideririz. Meslektaşlarımızın sistemden kaynaklı beyannameleri süresinde girmekteki yaşadıkları sıkıntıyı çözeriz. Ayın 26'sında muhtasar SGK, 28'inde KDV, ay sonunda e-defterlerin yüklenmesindeki sürelerin sıkışıklığını gideriz. Muhasebe ücretlerinde KDV tevkifatının uygulanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi için SGK ve maaş teşvikinin sağlanması beklentisini umarım çözeriz. Tüm mali müşavirlerin yeşil pasaporta kavuşmalarını umarım sağlarız. İş-işçi davalarında avukatların değil mali müşavirlerin ara buluculuk yapmalarını umarım sağlarız. Yeni mesleğe başlayan mali müşavirlerimize KOSGEB desteklerinin verilmesini umarım bu dönemde hep birlikte çözeriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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