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CHP Milletvekili Gürer'den Kavun Üreticilerine Destek Çağrısı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'deki kavun üreticileriyle bir araya gelerek ürünlerini tarlada bıraktıklarını ve iktidarın üreticilere destek vermesi gerektiğini vurguladı. Üreticiler, düşük fiyat nedeniyle büyük zararlar yaşadıklarını belirtti.

(ANKARA) - Ürünü tarlada kalan kavun üreticileriyle bir araya gelen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin düşük fiyat nedeniyle kavunlarını tarlada bıraktıklarını belirterek, iktidara; "Üreticiye sahip çıkın, önümüzdeki yıl üretim yapabilmesi için gerekli destekleri bir an önce verin" çağrısı yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kavun üreten Uğur Tekeli ile kavun tarlasını gezdi. Üreticilerin yaşadıkları sorunlara değinen Gürer, üreticilerin sattıkları ürünlerin, zararlarını bile karşılayamadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kavun tarlada olgunlaştığında üreticiler tüccarın gelmediğini, kavunlarını satamadığını, kilosunu 1-1,5 liradan alan olmadığını, işçiliğin de yüksek olduğu için tarlada ürünün kaldığını söylemişlerdi. Şu an kavun tarlasındayız. Kavunun bir kısmını hayvan yemi olarak kullanmışlar."

"Kavunlar para etmedi, çürüdü, hayvan yemi oldu"

Tarlada kalan kavunlardan dolayı zarar ettiğini ifade eden Uğur Tekeli, kavun üreticisinin yaşadığı zararı şöyle anlattı:

"Bir dönüm alana 25 bin lira harcadık ama ancak 2 bin 500 liraya satabildik. Zararımız dekarda 22 bin 500 lira. Sadece bir fideyi 13,5 liraya aldık. Bu yıl birçok kavun ve karpuz tarlada kaldı. Para etmedi, çürüdü, hayvan yemi oldu. Bizim bu durumumuzu iktidarın düşünmesi lazım; çeklerimiz, senetlerimiz yazılmaya başladı, kimsenin ödeme gücü yok."

"Ülkede borcu olmayan çiftçi kalmadı"

Gürer ise şunları söyledi:

"Üretici, ürünleri para etmediği için tüccarlara çek karşılığında verdi. Çeklerin önemli bölümü kasım ayına ait. Çiftçilerin çoğu da diyor ki, 'bizim ürünü alan adamın da durumu iyi değil, acaba çekleri ödeyecek mi'. Yani üretici, ürününü sattığı halde parasını alamama ihtimaliyle de karşı karşıya. Kavunun bir bölümü tarlada kaldı, bir bölümü çek ile yazılıyor. Çiftçi gerçekten zor durumda. Bunun çözümü için çiftçinin borçlarının ötelenmesine ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundum. 2027 yılına kadar çiftçinin borçları ötelenmeli, faizler silinmeli, bir can suyu verilmeli. 2025 yılı bütçesinde milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi lazım, bu da 615 milyar liraya denk geliyor. Ancak bütçede çiftçiye ayrılan pay 135 milyar lira olarak öngörülüyor. Ülkede borcu olmayan çiftçi kalmadı."

Gürer, çiftçilerin bankalara olan borçlarının 749 milyar lirayı bulduğunu, piyasaya olan borçlarla birlikte toplam borcun 800 milyar lirayı aştığını belirtti.

"Çiftçi, sahte gübre nedeniyle de mağdur oluyor"

Yetkililere seslenen Gürer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gübre ithal, yem ithal; özellikle DAP gübrenin fiyatı artmaya başladı. Gübrenin fiyatı 23 bin 200 liranın üzerine çıktı ve bu artış sahte gübre ve hileli gübre kullanımını artırıyor. Çiftçi, sahte gübre nedeniyle de mağdur oluyor. Yetkililere sesleniyoruz: Üreticiye sahip çıkın. Önümüzdeki yıl üretim yapabilmesi için gerekli destekleri bir an önce verin. Makamda oturup laf değil, tarlaya gelip çiftçinin durumunu görün."

CHP Milletvekili Gürer'den Kavun Üreticilerine Destek Çağrısı
Kaynak: ANKA / Güncel

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