CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'deki su sıkıntısını gündeme getirdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık bir aydır su sıkıntısı çeken vatandaşları ziyaret ederek şikayetlerini dinledi. Asu Kaya, "Yerinde incelemeye geldik açtığımız birçok çeşmede su akmıyor. Düziçi Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Düziçililerin temel hakkı olan sağlıklı suya erişimini bir an evvel sağlayınız" dedi. Bir vatandaş ise, "Çölde yaşasam bundan daha makbul" diyerek tepkisini dile getirdi.

Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Düziçi'nde su problemi yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette bir esnaf, "Çölde yaşasam bundan daha makbul. Bu memleket sahipsiz, bu ilçe sahipsiz" derken başka bir esnaf ise, "Yaylalarda da su sıkıntısı var. Tozluyurt'ta su yok. Ailemin bir kısmı orada yaşıyor şu anda orada da su yok. İnsanlar sırayla hortum atıyorlar evlerin enerjisine su taşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR AYLARDIR SU SIKINTISI ÇEKİYOR"

Başka bir esnaf da "Su yok müşteri geliyor elini yıkayacak, su yok diyoruz. Mahcup oluyoruz ıslak mendil veriyoruz. Lavaboya çıkacak ama çıkamıyor çünkü su yok. Bizler bulaşık yıkayacağız ama yıkayamıyoruz. Kovayla su getiriyoruz" dedi.

Milletvekili Asu Kaya ise su sıkıntıyla ilgili, "Buradan Düziçi Belediyesi'ne sesleniyorum; yurttaşlar, vatandaşlar aylardır su sıkıntısı çekiyorlar. Hatta çeşmeden akan suların kahverengi olduğu daha önce de kaç defa videolar çekti vatandaş bana gönderdi. Yerinde incelemeye geldik açtığımız birçok çeşmede su akmıyor. Bir an evvel Düziçi Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Düziçililerin temel hakkı olan sağlıklı suya erişimini bir an evvel sağlayınız" diye konuştu.