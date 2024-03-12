CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de Emekli Sorunlarını Dinledi

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde pazarda alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda alışveriş yapan bir kadın Kaya'ya "25 bin lira emekli aylığı verecek. Vermiyorsa çekilecek. Milletimiz, halkımız aç. Gelinim aç, oğlum çalışmıyor. AK Parti emekliyi aç bırakıyor. Çocuklarım, torunlarım aç. Okuyamıyor" diye dert yandı. Kaya da iktidara seslenerek "Emekliği daha ne kadar görmezden geleceksiniz" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de pazar yerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda alışveriş yapan bir kadın Kaya'ya emekli maaşlarıyla geçinemediklerinden yakındı. Kadın, "25 bin lira emekli aylığı verecek. Vermiyorsa çekilecek. Bu kadar yeter. Milletimiz, halkımız aç. Gelinim aç, oğlum çalışmıyor. İş yok. Bir fabrika yetmiyor. Bahçe'ye bir fabrika yetmiyor. AK Parti emekliyi aç bırakıyor. Çocuklarım, torunlarım aç. Okuyamıyor. Çözüm arasınlar" dedi.

Asu Kaya, emeklilerin aldıkları 10 bin lira maaş ile geçinemediklerini belirterek, "Emekliler, iktidardan 25 bin TL emekli maaşı talep etmekte. Emeklilerimiz '25 bin TL iktidar emekli maaşı veremiyorsa görevi bıraksın' demektedir. 'AK Parti iktidarı emekliyi aç bırakıyor' demekteler. '23 bin nüfuslu Bahçe ilçesinde emekli geçinemiyorsa Büyükşehirlerde yaşayan emekliler nasıl geçiniyor' diye soruyorlar" dedi. Asu Kaya, ziyaretinde iktidara seslenerek "Emekliyi daha ne kadar görmezden geleceksiniz" diye sordu.

Kaya da Bahçe ilçesinin nüfusunun 23 bin olduğunu hatırlatarak, "Bahçe ilçemizde sadece küçük bir fabrika var. Bahçe ilçesine yatırım yok, ilçenin gelişmesi için atılan adımlar söz konusu değil, gençler işsiz ve emekli maaşı ile geçinen emekli anne babalarıyla yaşıyorlar. Emeklilerimiz zaten zor geçinirken işsizlik de üstüne eklenen ayrı bir sorun halinde" diye konuştu.