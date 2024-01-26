CHP Milletvekili Ali Öztunç: Türkiye'de işçiler vergi yükü altında eziliyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, " Türkiye'de işçiler, Aralık 2023'te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi. AKP, dolaylı vergilerle zenginlerden çok dar gelirlilerden alıyor. 2024'te de durum değişmiyor, vergi yükü daha da artacak. Adaletsiz vergiler, dar gelirlinin ekmeğini küçültüyor" dedi.

CHP Milletvekili Ali Öztunç, çalışan kesim ile dar gelirliler üzerindeki vergi yüküne dikkat çekerek, 2024 yılında çalışanların ödemek zorunda kalacağı vergilerin daha da artacağını söyledi. Öztunç, sürekli yapılan zamlarla ve arttırılan vergilerle bütçenin denkleştirilmeye çalışıldığını, bu yapılırken de faturanın vatandaşa kesildiği ifade etti.

Öztunç yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'DE İŞÇİLER ARALIK 2023'TE PATRONLARDAN YÜZDE 322 DAHA FAZLA VERGİ ÖDEDİ"

"Geçen yıl dolaylı vergiler yüzde 101,4 oranında artarak 2 trilyon 9466 milyar liraya yükselirken, doğrudan vergiler ise yüzde 74,6 oranında artarak 1 trilyon 555 milyar liraya çıktı. Dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artış kaydederek yüzde 65,5'e çıktı. Türkiye'de işçiler Aralık 2023'te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi. AKP, dolaylı vergilerle zenginlerden çok dar gelirlilerden alıyor. 2024'te de durum değişmiyor, vergi yükü daha da artacak.

Hem dolaylı vergiler hem de doğrudan vergiler enflasyondan oldukça yüksek oranda artış kaydetti. TÜİK'in enflasyon oranını doğru kabul edersek vergi gelirlerinde reel olarak yüzde 9,4 oranında bir artış yaşandı. Milli gelir büyüme oranının yüzde 4 civarında kaldığı dikkate alındığında 2023 yılında vatandaşın vergi yükünde oldukça ciddi bir artış yaşandığı sonucu çıkıyor. Adaletsiz vergiler, dar gelirlinin ekmeğini küçültüyor.

Bu oran 4 sene önce yüzde 2 idi, Temmuz itibarıyla hükümetin topladığı 100 lira verginin 10 lirası motorlu taşıtlar ÖTV'sinden geldi. Bu miktar 2019 yılında sadece 2 liraydı. Araçların yüzde 80'lik ÖTV diliminde olması Türk tüketicisinin otomobil erişiminde önemli bir sorun oluşturmakta ve artık tüm otomobiller 80 ve üzeri vergi dilimine girmiş durumda."