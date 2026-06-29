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CHP'li Yavuzyılmaz'dan Tpao'nun Sondaj Gemilerine İlişkin Açıklama: "Boşta Kalma Maliyetleri Astronomik"

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CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri'ne ait 6 sondaj gemisinin günlük boşta kalma maliyetinin toplam 2 milyon 573 bin dolar olduğunu belirterek, harcanan paranın yandaş şirketlere aktarıldığını iddia etti.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri AŞ'nin kullandığı sondaj gemilerinden birinin günlük boşta kalma maliyetinin 388, 5'inin ise 437'şer bin dolar olduğunu bildirerek, "Bu rakamların astronomik seviyede yüksek olmasından, harcanan paranın yandaş şirketlere şişirilerek aktarıldığı anlaşılıyor" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri AŞ'nin sondaj gemilerine ilişkin AK Partili yetkilileri "uyardığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sondaj gemilerinin verimli çalışması için doğru bir planlama yapılması ve TPAO'ya bağlanan yandaş şirket hortumlarının kesilmesi çok kritik. Sondaj gemilerinin iş üretilemeyen durumlardaki boşta kalma maliyetlerini belgesiyle tespit ettik. 2025 yılı itibarıyla envanterdeki sondaj gemilerinin 1 günlük boşta kalma maliyetleri Fatih sondaj gemisi 437 bin dolar, Yavuz sondaj gemisi 437 bin dolar, Kanuni sondaj gemisi 388 bin dolar, Abdülhamid Han sondaj gemisi 437 bin dolar, Çağrı Bey sondaj gemisi 437 bin dolar, Yıldırım sondaj gemisi 437 bin dolar. 6 adet sondaj gemisinin günlük boşta kalma maliyeti toplamı 2 milyon 573 bin dolar. Güncel kurla günlük 120 milyon lira."

Bu rakamların astronomik seviyede yüksek olmasından, harcanan paranın yandaş şirketlere şişirilerek aktarıldığı anlaşılıyor. TPAO'ya bağlanan yandaş hortumlarının kesilmesi ve gemilerin çalışma planlamasının doğru yapılması şart. Gemilerin kesinlikle boşta kalmaması gerekli. Zira taksimetre ışık hızında çalışıyor."

Kaynak: ANKA
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