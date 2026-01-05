Veli Ağbaba: "Emekli, Memur, İşçi, Asgari Ücretli Açlık Sınırının Altında Yaşamaya Devam Ediyor. Bu Düzen Sürdürülemez, Derhal Seçim"

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,"Önemli olan ne kadar para verdiğiniz değil, alım gücü. Alım gücü her yıl, her gün düşmeye devam ediyor. Maalesef emekçiye, yoksula açlık kalıyor, zulüm kalıyor. Maalesef ülkenin kaynakları beşli çetelere, kırk haramilere, garanti kapsamında iş yapan müteahhitlere ödeniyor. Ama emekli, memur, işçi, asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor. Bu düzen sürdürülemez, 'derhal seçim' diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak açıklamasının ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TÜİK, her zamanki gibi mucizeler yaratmaya devam ediyor. Sokaktan, pazardan habersiz hayali enflasyon rakamları açıklıyor. TÜİK'in açıklamış olduğu aylık enflasyon 0,89, yıllık enflasyon ise 30,89 oldu. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 56. TÜİK'in hesabına göre, SSK, Bağ-Kur emekliliği eğer refah artışı olmaz ise 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19 zam almış olacak. Böylece en düşük emekli maaşı 18 bin 938'e yükselecek. Maalesef bu bir sadaka bile değil. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 zam almış olacak. Memur emeklilerinin maaşı 26 bin ile 28 bin TL seviyesinde olacak. Maalesef bu rakam asgari ücretin altında kalacak.

"Bu parayla duş bile alamaz emekli"

2 bin 57 lira yapıyor en düşük emekli maaşına gelecek zam. 2 bin 57 lira sadaka bile değil. Bir pazar parası değil. 4 kilo peynir alabiliyor ancak. Gram altın 6 bin 88 TL, 1 gramın üçte birini alabiliyor. Bir evin doğal gaz faturasını karşılayamaz bu para. Kışlık bir pantolon alamaz. Zaten pardesü almak hayal oldu. 2 bin 57 lira, günlük 68 TL'ye geliyor. O fakir fukara emeklinin bir günlük otel parası bile değil. Duş almak bile 100 TL. Bu parayla duş bile alamaz emekli. Simit 20 TL, çay 25 TL, dolmuş 40 TL. Çarşıya gitse geri dönemez."

"Emekliye düşen ölüm, zulüm"

Ev kiralarına da değinen Ağbaba, "TÜİK yıllık bazda en yüksek artışın kiralarda olduğunu söyledi. Yüzde 49,5. Tüm şehirlerde 25 binden aşağıya kira bulmak artık imkansız. Bir emeklinin evi yoksa barınması mümkün değil. Karnını doyurması mümkün değil. Üzerine bir gömlek alması imkansız hale gelmiş durumda. Eğer emekli ile ilgili ciddi bir düzenleme yapılmazsa sokakta dondan ölen emekli göreceğiz. Açlıktan ölen emekli göreceğiz. Maalesef ülkenin bu gerçeğinden habersiz zam açıklıyorlar, enflasyon açıklıyorlar. Karabük'te dondan ölen Zehra teyze gibi birçok emeklinin öldüğünü maalesef göreceğiz. Ama hükümet, ülkeyi yönetenler saraylarda sıcacık yaşamlarına devam etsinler, şatafatlarına devam etsinler. Emekliye düşen ise ölüm, zulüm" dedi.

"Alım gücü her yıl, her gün düşmeye devam ediyor"

Asgari ücrete yapılan zamma ilişkin de konuşan Ağbaba, "Asgari ücretliye yüzde 27 zam geldi. Maalesef bu açıklanan enflasyonun altında. Asgari ücret cebe girmeden her asgari ücretli 1 bin 92 TL kaybetmiş durumda. ENAG'a göre 8 bin 161 TL kaybetmiş durumda. Önemli olan ne kadar para verdiğiniz değil, alım gücü. Alım gücü her yıl, her gün düşmeye devam ediyor. Maalesef emekçiye, yoksula açlık kalıyor, zulüm kalıyor. Maalesef ülkenin kaynakları beşli çetelere, kırk haramilere, garanti kapsamında iş yapan müteahhitlere ödeniyor. Ama emekli, memur, işçi, asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor. Bu düzen sürdürülemez, 'derhal seçim' diyoruz" ifadelerini kullandı.