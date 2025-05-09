Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısında

CHP'li Türker Ateş: İhracat Pazarlarımızı Kaybediyoruz

CHP'li Türker Ateş: İhracat Pazarlarımızı Kaybediyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, ihracat verilerine dikkat çekerek Türkiye'nin ihracat pazarlarını kaybettiğini ve yüksek faiz oranlarının esnafı ve sanayiciyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Ticaret Bakanı'nın sessizliğine eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "İhracat pazarlarımızı kaybediyoruz. Faizler yüzde 49'a dayandı, ticari kredilerin yıllık faizi yüzde 60'ı aştı. Ticaret Bakanı suskun kalarak üreticiyi ve ihracatçıyı sahipsiz bırakıyor. Mehmet Şimşek komutasında ekonomi sadece faiz lobilerini mutlu ederken, Ticaret Bakanı ortalıkta görünmüyor" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı açıklamada ihracat verilerine dikkati çekerek, "İhracat çok sınırlı artıyor. 2024 yılında ihracatın milli gelire oranı yüzde 19'a geriledi. İhracattaki artış, milli gelirdeki büyümeyle aynı hızda ilerlemiyor. Yani Türkiye daha çok üretmesine rağmen ihracattan aynı oranda gelir elde edemiyor. Döviz kurunun sabit tutulmaya çalışılması bunun en önemli nedeni. İhracat pazarlarımızı kaybediyoruz. Faizler yüzde 49'a dayandı, ticari kredilerin yıllık faizi yüzde 60'ı aştı. Ticaret Bakanı suskun kalarak üreticiyi ve ihracatçıyı sahipsiz bırakıyor. Mehmet Şimşek komutasında ekonomi sadece faiz lobilerini mutlu ederken, Ticaret Bakanı ortalıkta görünmüyor" dedi.

"Bu ekonomik program esnafı, sanayiciyi, ihracatçıyı yok sayıyor"

Mevcut ekonomi programının sanayici, üretici ve ticaret esnafının yüksek faizler altında ezildiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Esnaf dükkanını döndüremiyor, sanayici bırakın yatırımı, üretimi yapamaz durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek faizleri zirveye taşırken, Ticaret Bakanlığı sadece izliyor. Bu ekonomik program esnafı, sanayiciyi, ihracatçıyı yok sayıyor. Tüm ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'in elinde, Ticaret Bakanı adeta devre dışı bırakılmış durumda. Bu kadar yaşanan soruna rağmen bir tepki göstermemesi, pozisyonunu sorgulatır hale getirmiştir. Bakan Bolat'ın pasifliği kabul edilemez. Bu ülke üretmeden büyüyemez, ihracat yapmadan zenginleşemez. Ama üreticiye ve ihracatçıya destek olmayan bir Ticaret Bakanlığı ile bunların olması mümkün değil."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.