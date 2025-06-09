CHP'li Tanrıkulu'ndan Hız Denetimlerine Eleştiri: 'Devlet Vatandaşa Tuzak Kurmaz'

CHP'li Tanrıkulu'ndan Hız Denetimlerine Eleştiri: 'Devlet Vatandaşa Tuzak Kurmaz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP'li Tanrıkulu'ndan Hız Denetimlerine Eleştiri: 'Devlet Vatandaşa Tuzak Kurmaz'
Haber Videosu

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kurban Bayramı dolayısıyla artan hız denetimlerine tepki göstererek, vatandaşların haklarını savunmanın önemine vurgu yaptı. Taksicilerle bir araya gelen Tanrıkulu, uygulamaların adil olması gerektiğini ifade etti.

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte artan hız denetimlerine tepki göstererek, "Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Kurallar suç işlemeyi alışkanlık haline getiren trafik magandalarına göre değil bütün yurttaşlar bakımından öngörülebilir bir biçimde tasarlanmalı ve uygulanmalı" dedi.

Kurban Bayramı'nı memleketinde geçiren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, taksi esnafıyla bir araya geldi. Görüşmede bir taksi şoförü, "Son bir ayda 50 bin lira ceza kesildi. İki ay çalışsak bu parayı çıkaramayız. Allah hakkımızı bırakmasın" diyerek sitemini dile getirdi.

Taksicilerle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte artan hız denetimlerine tepkilerini dile getirdi.

"Devlet vatandaşına tuzak kurmaz" diyen Tanrıkulu, "Kurallar suç işlemeyi alışkanlık haline getiren trafik magandalarına göre değil bütün yurttaşlar bakımından öngörülebilir bir biçimde tasarlanmalı ve uygulanmalı. Kurallar dönemsel mali ihtiyaçlara bütçe açıklarını kapatmaya göre değil her yurttaşımızın uyacağı standartlarda olmalıdır. Bayram için yola çıkmış birçok yurttaşımızdan yüzlerce şikayet geldi. Şehir içlerinde aynı konudan mustarip çok fazla esnafımız var" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ali Koç'tan çok sert sözler: Vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler

O isimlere sert sözler: Vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.