CHP'li Tanrıkulu'ndan Hız Denetimlerine Eleştiri: 'Devlet Vatandaşa Tuzak Kurmaz'

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte artan hız denetimlerine tepki göstererek, "Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Kurallar suç işlemeyi alışkanlık haline getiren trafik magandalarına göre değil bütün yurttaşlar bakımından öngörülebilir bir biçimde tasarlanmalı ve uygulanmalı" dedi.

Kurban Bayramı'nı memleketinde geçiren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, taksi esnafıyla bir araya geldi. Görüşmede bir taksi şoförü, "Son bir ayda 50 bin lira ceza kesildi. İki ay çalışsak bu parayı çıkaramayız. Allah hakkımızı bırakmasın" diyerek sitemini dile getirdi.

Taksicilerle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte artan hız denetimlerine tepkilerini dile getirdi.

"Devlet vatandaşına tuzak kurmaz" diyen Tanrıkulu, "Kurallar suç işlemeyi alışkanlık haline getiren trafik magandalarına göre değil bütün yurttaşlar bakımından öngörülebilir bir biçimde tasarlanmalı ve uygulanmalı. Kurallar dönemsel mali ihtiyaçlara bütçe açıklarını kapatmaya göre değil her yurttaşımızın uyacağı standartlarda olmalıdır. Bayram için yola çıkmış birçok yurttaşımızdan yüzlerce şikayet geldi. Şehir içlerinde aynı konudan mustarip çok fazla esnafımız var" dedi.