CHP'li Tanrıkulu: Gençlerimizi Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıyayız

Güncelleme:
Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dublin'de Türkiye'den gelen gençlerle yaptığı görüşmelerde, gençlerin eğitimli olmalarına rağmen umutsuzluk nedeniyle yurtdışına gitmek istediklerini belirtti ve Türkiye'de umut verecek bir geleceğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) düzenlediği toplantıya katılmak üzere gittiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türkiye'den gelen gençlerle tanıştığını belirterek, "Türkiye'de onlara iyi bir gelecek sunamadık, onlar da umutlarını yitirip başka ülkelere gidiyorlar. Geleceklerini Türkiye'de değil, dünyanın başka yerlerinde arıyorlar. Oysa hepsi son derece donanımlı, iyi yetişmiş insanlar ve biz onları kaybetmenin eşiğindeyiz. Bu yüzden yeniden umut verecek bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dublin'de tanıştığı gençlerin büyük bölümünün üniversite mezunu olduğunu fakat kendi alanı dışında işlerde çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İrlanda'nın Dublin kentindeydim; şimdi Türkiye'ye dönüyorum. Buradaki bir çalışma için gerçekleştirdiğimiz ziyaretimize dair görüşlerimi ayrıca yazacağım ama beni son derece üzen bir tabloyu Dublin'den ayrılmadan paylaşmak istedim.

Burada gençlerimizle tanıştım; hepsi üniversite mezunu, iyi eğitim almış insanlar ama umutsuz oldukları için Türkiye'den buraya gelmişler. Burada son derece zor şartlarda, kendi meslekleriyle ya da gelecek planlarıyla ilgisi olmayan işlerde çalışıyorlar. Önce oturma izni, ardından vatandaşlık almayı planlıyorlar. Bunun için buradalar.

Türkiye'de onlara iyi bir gelecek sunamadık, onlar da umutlarını yitirip başka ülkelere gidiyorlar. Geleceklerini Türkiye'de değil, dünyanın başka yerlerinde arıyorlar. Oysa hepsi son derece donanımlı, iyi yetişmiş insanlar ve biz onları kaybetmenin eşiğindeyiz. Bu yüzden yeniden umut verecek bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Barışa, demokrasiye, adalete ve refaha dayalı bir iktidara ihtiyaç var."

Kaynak: ANKA / Güncel
