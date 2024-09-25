CHP'li Sümer'den Çukurova Havalimanı İçin Bakan Uraloğlu'na Tepki

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda verilen yolcu garantileri, yapılan etapların maliyetleri gibi sorularını yanıtsız bırakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na tepki gösterdi. Sümer, "AKP iktidarının uyguladığı yanlış politikalar sonucunda yaşanan ekonomik kriz ortadayken, tüm büyük projelerdeki harcamaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 10 Ağustos'ta hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasının ardından gündeme gelen iddialarla ilgili; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi ve "Yolcu uçuş garantisini, gelen ve giden yolcu üzerindeki ödeme farklarını, yapılan etapların maliyetlerini, işletmeciye yapılacak maksimum ödeme tutarını, ödemelerin kaç sene devam edeceğini, benzer büyüklükteki havalimanları ile arasındaki yapım maliyetini" sordu.

Bakan Uraloğlu, Sümer'in önergesindeki sorulara; "Çukurova Havalimanı üstyapı tesisleri Yap-İşlet-Devret projesi bütçe dışı finansman modeli olup söz konusu yatırım maliyeti görevli şirket tarafından karşılanmaktadır. DHMİ Genel Müdürlüğü ile görevli Şirket Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş. arasında akdedilen uygulama sözleşmesinde işletme süresinin bedelsiz olarak uzatılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 10 Ağustos 2024 tarihinde hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm iş ve işlemler; mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir" yanıtını verdi.

"Tüm büyük projelerdeki harcamaların sonuna kadar takipçisi olacağız"

Bakan Uraoğlu'nun önerge yanıtına tepki gösteren Sümer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Bakan hiçbir soruyu cevaplamadan, ezcümle her şey mevzuata uygundur demiş. Vatandaşın cebinden çıkacak her kuruşun takipçisi olacağız. Kaçamak cevaplarla, milletin parasının heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz. AKP iktidarının uyguladığı yanlış politikalar sonucunda yaşanan ekonomik kriz ortadayken, tüm büyük projelerdeki harcamaların sonuna kadar takipçisi olacağız.

AKP iktidarı kendi döneminin zenginlerini yaratmak ve rant sağlamak için ülkenin tüm gelir kaynaklarını beton ekonomisine yatırdı. Yap İşlet Devretler, yatış, uçuş, hasta garantili projeler. Her birinde bilindik şirketler üzerinden rant sağlandı. Üretime, eğitime, sanata, bilime, sanayileşmeye yatırım yapılmadı. Üzerine yanlış ekonomi politikaları eklenince ülke büyük bir ekonomik krize girdi. Bugün Adana özelinde konuşursak Şakirpaşa Havaliman'nını geliştirmek, modernize etmek, daha konforlu hale getirmek varken 14 yıl boyunca Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapımı devam eti. Çünkü rant sağlanması gerekliydi. İktidarın olaylara bakış açısını hepimiz biliyoruz. Madem yapıldı vatandaş ne kadar borçlandı, devlet kasasında her bir yolcu için kaç dolar ödenecek diye soruyoruz, onun da cevabı gizleniyor. Tüm yapılanların farkındayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız.

AKP iktidarı Türkiye'yi içine sürüklediği ekonomik buhranın faturasını vatandaşa ödetmeye çalışıyor. Millet neyden tasarruf yapacağını şaşırmışken vergi üzerine vergi bindiriliyor. Diğer tarafta Saray harcamaları ve yandaşa rant sağlayacak ihalelerde hız kesilmiyor. TÜİK'in oynanmış rakamlarıyla ekonomik normalleşme sağlanıyor mesajı verilirken, millet sokak enflasyonu altında her geçen süre daha da eziliyor. Her gün başka bir algı operasyonu ile vatandaşın asıl derdi olan ekonomik krizi unutturacağını zanneden saray iktidarı en büyük dersi millet yine sandıkta verecektir."