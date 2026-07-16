TBMM Genel Kurulu... CHP'li Suiçmez: "Trabzon'da İktidar İçin Vargit Çiçekleri Açtı"

(TBMM) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Şimdi, yıllardır Trabzon'a sadece seçimden seçime boş vaatte bulunan bu iktidara artık Trabzon halkı, gönlünde de sandıkta da 'Sizin için vargit çiçekleri açmıştır.' diyorlar. Vakit dolmuştur, bu iktidarın Trabzon'a vereceği hiçbir şey kalmamıştır, şimdi artık AKP iktidarının toparlanma ve gitme zamanıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Buldan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, konuşmasında iktidarın Karadeniz halkının geçim kaynağı olan çay ve fındıkta maliyet ve emeği göz ardı ettiğini söyledi.

Suiçmez, fındık ve çay üreticisinin artan maliyetler altında ezildiğini belirterek, "Üreticilerimiz artık fındığı ve çayı utanmak pahasına toplamaktadırlar. 2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak açıklanmış, bu ise maliyetin altında kalmıştır. Fındıkta ise bugün maliyet ve rekolte belirlenmemiş olduğundan bir fiyat söylememiz mümkün değildir ancak bunlar belirlendikten sonra üreticiyi rahatlatacak makul bir fındık taban fiyat alımının açıklanması gerekiyor" diye konuştu.

Trabzon'un tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, sporuyla ve insanıyla Karadeniz'in en önemli kentlerinden biri olduğunu söyleyen Suiçmez, yıllardan beri AK Parti iktidarının hem genelde hem de yereldeki yöneticilerinin tavrı nedeniyle trafik sorununu bile çözülemediğini savundu.

"BU İKTİDARIN TRABZON'A VERECEĞİ HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Suiçmez, "Şimdi, bizim bölgemizde herkes bilir, yaylalarda vargit çiçeği çıkar. Bu vargit çiçeği çıktığında herkes, yaylacılar bilir ki artık havalar soğumuştur, bereket yaylalarda kalmamıştır, toparlanıp gitme zamanıdır; bunu bu çiçek der. Şimdi, yıllardır Trabzon'a sadece seçimden seçime boş vaatte bulunan bu iktidara artık Trabzon halkı, gönlünde de sandıkta da 'Sizin için vargit çiçekleri açmıştır.' diyorlar. Vakit dolmuştur, bu iktidarın Trabzon'a vereceği hiçbir şey kalmamıştır, şimdi artık AKP iktidarının toparlanma ve gitme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"LEVENT'İN KABUL ETTİĞİ İŞLEMLER DAHİ BAĞIŞLARIN NASIL SUİSTİMAL EDİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

YENİ YOL İstanbul Milletvekili Elif Esen de Ahbap Derneği ve Dernekler Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esen, Ahbap Derneğine ilişkin soruşturmada özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ve dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferlerinin incelendiğini belirterek, dosyaya yansıyan iddialar arasında bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması, maaşlarının çok üstünde transferler gerçekleşmesi ve yüksek miktarlarda bahis işlemlerinde kullanılması bulunduğunu söyledi. "Bunlar henüz kesinleşmiş mahkeme kararları değil elbette ancak Haluk Levent'in kendi kabul ettiği işlemler dahi halkın bağışlarının nasıl suistimal edildiğini gösteriyor bizlere" dedi.

Esen, Haluk Levent'in, "Emniyet ifadesi sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan söz etmek istediğini ancak bu sözlerin sorguyla ilgisiz olduğu gerekçesiyle tutanağa geçirilmediğini söylediğini" ifade ederek, "Haluk Levent Süleyman Soylu hakkında ne anlatmak istiyordu? Sabıkalı bir kişi milyarlarca lira paranın hesaplarından geçtiği bir hayır kurumuna nasıl başkanlık yapabildi? Nasıl denetim dışı kalabildi?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA