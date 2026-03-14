CHP'li Solakoğlu: "Ekmek Fiyatı Tavuğu Geçti, İhracat Yasağı Sektörü Felç Etti"

(ANKARA) - CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, tavuk sektöründe uygulanan ihracat yasağını eleştirerek, "Tavuk fiyatının 65 lira, buna karşın bir kilo ekmek fiyatının 75 lira olduğu tavuk sektöründe fiyatlar artmasın diye ihracatı yasakladılar. Türkiye 70'ten fazla ülkeye tavuk ihraç ediyordu. Bu yasağın ardından tüm bağlantılar bir gecede yok edildi. Bu gıda enflasyonuna ters etki yapacak" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, yaptığı açıklamada, tavuk sektöründe uygulanan ihracat yasağının gıda enflasyonuna ters etki yapacağını belirterek, kilo başına tavuk fiyatının 65 lirada kaldığını, ekmeğin ise 75 liraya yükseldiğini alınan kararların hem üreticiyi hem tüketiciyi zarara uğrattığını söyledi.

Solakoğlu, ramazan ayı öncesi zam olmaması için firmalara baskı yapıldığını, ancak artan maliyetler nedeniyle üreticilerin zam yaptığını bunun üzerineyse devletin ihracatı yasaklayarak sektörü çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Solakoğlu, "Tarımı böyle yönetirseniz, aynı ette olduğu gibi çok kısa bir süre sonra ithalata mahkum kalırsınız. Savaş var ve bu savaştan dolayı özellikle Arap Yarımadası, komşularımız Irak, Suriye ve aşağılara doğru Katar vesaire bizim tavuk ihracatı yaptığımız pazarların hepsinin ürüne ulaşma süreleri ve navlunları çok artmış durumda. Biz onlara en yakın yerdeyiz. Aynı zamanda navlun fiyatlarının artmasıyla diğer rakip ülkelerde de büyük problem var. Türkiye Avrupa'nın yanı başında ve Avrupa'nın ana tedarikçisi olabilecek konuma gelmiş. Türkiye 70'ten fazla ülkeye tavuk ihraç ediyordu. Bu yasağın ardından tüm bağlantılar bir gecede yok edildi" değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı hatayı tavukta yapıyorsunuz"

Malatya ve Adana'daki üreticilerin yaşadığı sorunlara da dikkati çeken Solakoğlu, büyük bir kesimhanenin yanması ve bazı firmaların üretimi durdurma kararı almasıyla yüzlerce üreticinin mağdur olduğunu belirterek, "Avrupa'da tavuk fiyatı 3 euro iken Türkiye'de 1,5 euro seviyesinde. Zaten ucuz olan bu ürünün fiyatını baskılamak için ihracatı yasaklamak, üreticiyi daha da zor durumda bırakıyor. Hiçbir alternatif sunmadan sadece yasaklarla fiyat kontrol edilmeye çalışıyorsunuz. Sütte yapılan yanlış politikalar et fiyatlarını fahiş şekilde artırmıştı. Şimdi aynı hatayı tavukta yapıyorsunuz. Üreticiler üretimden vazgeçmek zorunda kalacak" dedi.

Rakip ülkelerin hızla Türkiye'nin pazarına girdiğini belirten Solakoğlu, iktidarın yanlış politikalarına bir yenisini daha eklediğini vurgulayarak, "Brezilya ve Ukrayna boş durmuyor. Bizim kaybettiğimiz müşterileri onlar kazanıyor. Ne oldu? Tavuk fiyatı düştü mü? Hayır, arttı. Hem tüketicinin zarar gördüğü hem üreticinin zarar gördüğü, topyekün Türkiye'nin zarar gördüğü bir hata yaptınız. ve bu hatadan da geri dönmüyorsunuz. Niye? Çünkü bürokratlarınız net şöyle söylüyorlar. 'Bizim elimizde değil kararı biz vermedik.' Eğer tarımı siz yönetmiyorsanız o zaman niye orada oturuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA