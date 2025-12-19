Haberler

CHP'li Seyit Torun: "Fındık Üreticisinin Yaşadığı Mağduriyet, Ak Parti'nin Yanlış Politikalarının Sonucudur"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun yol sorunu ile fındık ve kivi üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek "Maalesef bu tablonun sorumlusu, 23 yıldır iktidarda olan ve üreticiyi göz ardı eden AK Parti iktidarıdır. Fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyet, AK Parti’nin yanlış politikalarının sonucudur" dedi.

Seyit Torun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ordu'nun ve fındık üreticilerinin sorunlarına değindi. "Ordu'nun hakkı bilinçli bir şekilde gasbediliyor" diyen Torun, şöyle konuştu:

"Bu mesele bir çile, bir ihmal ve bir adalet meselesidir"

"Ordu'nun sorunları ne yenidir ne de geçicidir. Bu sorunlar ötelendi, birikti ve yanlış tarım politikaları ile Ordu'yu ikinci plana atan; verilen sözlerin ise sadece ifadeden ibaret kaldığı bir anlayışın sonucudur. Ordu'nun yol meselesi artık bir altyapı sorunu olmaktan çıkmıştır; bu mesele bir çile, bir ihmal ve bir adalet meselesidir. 2016 yılında Fatsa Çevreyolu'nun yatırım programına alındığı açıklanmıştı. O dönemde siyasiler bunu büyük bir müjde olarak duyurdu ve manşetlere taşındı. Ancak aradan dokuz yıl geçti, ne bir kazma vuruldu ne de somut bir çalışma yapıldı. Her yıl programa alındığı söylenen bu yol ile ilgili hala en ufak bir ilerleme kaydedilmiş değil. Fatsa Çevre Yolu sadece Fatsa'yı veya Orduları ilgilendirmiyor. Bu sahil yolu bir bütün, buralarda trafik aksadığında ulaşımı tam olarak sağlamış olmuyorsunuz. Bu yol Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar giden bir yol, sadece Sarp Sınır Kapısı'nda bitmiyor."

Torun, Ulubey-Gürgentepe-Gölköy-Mesudiye Yolu, Kabadüz-Çambaşı Yolu, Kumru-Korgan Yolu, Ulubey-Sarpdere Yolu ve Ordu Çevre Yolu'nun ihmaller nedeniyle verilen sözlere rağmen yıllardır tamamlanmamasına tepki gösterdi.

