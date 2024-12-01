CHP'li Şevkin'den Kapalı Basınçlı Sulama Sistemi İçin Araştırma Önergesi

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kapalı basınçlı sulama sistemine ilişkin araştırma önergesi verdi. Şevkin, "Artık modern tarım yapılan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yatırımları başlayan kapalı basınçlı sistem sulama projelerine öncelik verilmelidir. Açık kanal ve kanaletlerle yapılan eski ve demode sistem sulama projeleri yerine, istimlak ve toprak kaybı gerektirmeyen kapalı basınçlı sisteme geçilerek topraklar, su ve enerji gelecek nesiller için korunmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili jeoloji mühendisi Müzeyyen Şevkin, kapalı basınçlı sulama sistemine ilişkin TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Şevkin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye tarımının acilen kapalı basınçlı sulama sistemine geçmesi gerekiyor. Türkiye su zengini bir ülke değil. Modern kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviyeye indirilerek yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlanıyor. Türkiye'de sarf edilen suyun yüzde 74'üne karşılık gelen 44 milyar metreküpü tarım sektöründe kullanılıyor. Sağlıklı gelecek nesiller, sağlıklı topraklar ve tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için kapalı basınçlı sulama sisteminin yaygınlaştırılması önemli. Büyük ölçüde tasarruf sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması yönünde önemli adımlar atılmalıdır. Türkiye'nin tarımda modern sulama sistemleri yüzde 29 civarında kalmıştır. Türkiye'deki mevcut klasik sulama sistemleri ve sulama şebekeleri modernize edilerek hızla yağmurlama ve damla sulamaya dönüştürülmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Adana'da projesi hazır olan kapalı basınçlı sulama projesi, 2025 yılında gerekli bütçe ayrılarak uygulamaya geçmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal sulamada yüzde 29'a ulaşan modern sulama sistemlerinin kullanımını, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yüzde 94'e yükseltmeyi hedeflediği biliniyor ancak bu hedefin kağıt üzerinde kalmaması gerekiyor. Türkiye'nin tatlı su kaynaklarının yüzde 75'ini kullanan tarım sektöründe, suyun açık kanal ve kanaletlerle ovaya dağıtırken buharlaşma ve kırıklar sebebiyle yaklaşık yüzde 50'si daha tarlaya ulaşmadan kaybediliyor.

Şevkin'in araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Tarlalarda salma sulama yöntemiyle gelen suyun sadece yarısından az bir kısmından bitki faydalanabilmekte, gerisi ise drenajlara ve oradan da denize yollanmaktadır. Bir başka deyişle ülkemiz barajlardan çıkan suyun salma sulama yöntemiyle sadece yüzde 25'inden faydalanabilmektedir. Bu arada toprağın en iyi kısmı da erozyonla yok edilmekte ve tuzlanmaya sebep olmaktadır. Tarımda en modern sulama, basınçlı sistemlerle bitki köküne kadar yapılan modern sulama yöntemleridir ve bu sulama modelleri düşük faizli kredilerle devlet tarafından da teşvik edilmektedir. Ancak bu sulama yöntemiyle de enerji harcayarak üretim maliyeti artmaktadır. Bu nedenle artık modern tarım yapılan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yatırımları başlayan kapalı basınçlı sistem sulama projelerine öncelik verilmelidir.

Açık kanal ve kanaletlerle yapılan eski ve demode sistem sulama projeleri yerine, istimlak ve toprak kaybı gerektirmeyen kapalı basınçlı sisteme geçilerek topraklar, su ve enerji gelecek nesiller için korunmalıdır. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da olduğu gibi diğer illerde de projesi hazır olan kapalı basınçlı sulama projesinin 2025 yılında gerekli bütçenin ayrılarak uygulamasına geçilmesi beklenmektedir."